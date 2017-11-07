Европа готовит альтернативу НАТО



Военнослужащие германского Бундесвера.

Источник: katehon.com Военнослужащие германского Бундесвера.Источник: katehon.com

По данным FT, в ближайшие дни новый оборонный альянс получит одобрение большинства стран ЕС

Более половины стран-членов ЕС в течение ближайших дней публично заявят о намерении подписать европейский оборонный пакт — Соглашение о постоянном структурированном сотрудничестве в Европе (PESCO), сообщает Financial Times. Проект был инициирован Францией и Германией для более эффективной мобилизации вооруженных сил, но не предполагает отказа от обязательств в рамках НАТО.

Более половины членов ЕС уже в ближайшие дни объявят о том, что примут участие в новом оборонном проекте объединенной Европы — Соглашении о постоянном структурированном сотрудничестве в Европе (PESCO). Об этом во вторник сообщила лондонская Financial Times, ссылаясь на дипломатов ЕС в Брюсселе. По ее данным, формальное объявление о планах стран, желающих войти в PESCO, состоится 13 ноября на встрече министров иностранных дел и обороны государств-членов ЕС. О своей поддержке инициативе заявят Германия и Франция, то есть страны, которые, собственно, стоят за этим проектом, а также большинство крупных государств-членов ЕС, включая Испанию и Италию. Формально проект будет запущен, по данным FT, на саммите Евросоюза в декабре нынешнего года. По данным источников газеты, проект должны поддержать как минимум две трети государств-членов союза.

Сторонники PESCO говорят о том, что проект станет скорее дополнением, а не альтернативой НАТО, поскольку именно НАТО будет продолжать нести основную ответственность за безопасность Европы. Скептики же указывают на очевидные расхождения между Парижем и Берлином относительно перспектив нового пакта. По словам Томаша Валашека, руководителя Carnegie Europe, нынешний PESCO уже далек от той парижской идеи, с которой все и началось. "Франция хотела (видеть.— “Ъ”) небольшую, но высокоэффективную группу стран, которая объединится вокруг французских вооруженных сил для осуществления совместных интервенционистских операций за рубежом по мандату ЕС. Под давлением Германии (членство.— “Ъ”) PESCO увеличилось". Тем не менее, по словам господина Валашека, даже в этом виде организация будет очень важна для ЕС, хотя бы даже если сотрудничество касалось совместного производства вооружений.

"Это никак нельзя назвать тривиальной задачей, поскольку то, как европейские государства тратят средства, выделенные на оборону,— крайне неэффективно",— считает Томаш Валашек.

Сторонники PESCO говорят, что запуск проекта тем более актуален в связи с усилением напряженности в Европе, отношением Вашингтона к НАТО и скорому выходу из ЕС Великобритании, одной из ведущих военных держав союза. Впрочем, последняя выразила готовность к сотрудничеству с ЕС в области обороны и после марта 2019 года. Как отмечает Financial Times, его детали, как и возможность участия в PESCO государств, не входящих в ЕС (что важно для Британии или Норвегии), еще только предстоит обсудить.

Дмитрий Головинченко