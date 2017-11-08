Израильтяне запустят производство "аэромулов" в 2021 году



Беспилотный летательный аппарат Urban Aeronautics AirMule.

Источник: Tactical Robotics Ltd Беспилотный летательный аппарат Urban Aeronautics AirMule.Источник: Tactical Robotics Ltd

Израильская компания Urban Aeronautics намерена в 2021 году начать серийное производство и поставки беспилотного летательного аппарата Cormorant с вертикальными взлетом и посадкой. Как пишет Aviation Week, серийный аппарат, изначально разрабатывавшийся под названием AirMule, получит более мощный двигатель, чем прототип, который в настоящее время проходит испытания.

Эвакуация раненых или поставка боеприпасов сегодня отнимают много времени и ресурсов. Так, для медицинской эвакуации до раненого бойца должны добраться медики со специальным транспортом, а затем погрузить и вывезти его. Беспилотник Cormorant разрабатывается для решения именно этих задач.

Cormorant разрабатывается с 2010 года. В 2013 году аппарат выполнил первый полет по заранее определенному маршруту, а в 2015-м - полностью автономный полет с самостоятельным расчетом маршрута. Завершить разработку аппарата планируется к 2020 году. Cormorant оснащен двумя вентиляторами, расположенными параллельно земле в корпусе, а также двумя толкающими вентиляторами в хвостовой части.

Взлетная масса аппарата составляет 1,4 тонны. Беспилотник способен развивать скорость до 180 километров в час, находиться в воздухе до пяти часов и нести нагрузку массой до 635 килограммов (топливо и полезный груз). Предельная высота полета Cormorant составляет 3,7 тысячи метров.

Прототип беспилотника проходит испытания с турбовальным двигателем Arriel 1D1, способным развивать максимальную мощность до 732 лошадиных сил. Серийный аппарат, как ожидается, получит более мощный турбовальный двигатель Arriel 2N взлетной мощностью 985 лошадиных сил.

Благодаря более мощной силовой установки максимальная взлетная масса серийного Cormorant составит 1,7 тонны. Аппарат сможет перевозить до 762 килограммов топлива и полезных грузов; масса последних составит 300 килограммов. Аппарат сможет развивать скорость до 185 километров в час и находиться в воздухе до 2,6 часа.

В начале октября текущего года компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания прототипа беспилотного вертолета Air Hopper, который можно будет использовать для эвакуации раненых солдат или доставки боеприпасов и провизии. Испытания аппарата, проводившиеся в интересах министерства обороны Израиля, были признаны успешными.

Во время испытаний Air Hopper были продемонстрированы два сценария: эвакуация тяжело раненого бойца и доставка боеприпасов отряду бойцов на передовой. Хотя подробности о демонстрации не раскрываются, известно, что беспилотник не перевозил людей.

Беспилотный вертолет Air Hopper, построенный по классической схеме, способен перевозить грузы массой до 180 килограммов. Продолжительность его полета составляет два часа. Аппарат может развивать скорость до 120 километров в час. Силовая установка Air Hopper работает на обычном бензине, что должно существенно удешевить его эксплуатацию в войсках по сравнению с другими вертолетами.

Василий Сычёв