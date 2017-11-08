Выступление первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 7 ноября 2017 года в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, на котором была проанализирована деятель­ность органов военного управления по выполнению майских указов Президента России 2012 года и мероприятий Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года.

Подробно об итогах строительства, развития и обеспечения Вооружённых Сил доложил на Коллегии первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации 7 ноября 2017 года

Качественное выполнение стоящих перед Вооружёнными Силами задач в значительной мере зависит от налаженной работы по их всестороннему обеспечению.

За последние 5 лет проведен целый комплекс масштабных мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения армии флота.

Сформирован сбалансированный военный бюджет, синхронизированный с планами строительства и развития, а также с государственной программой вооружения.

Ресурсное обеспечение Вооруженных Сил планируется с учетом новых подходов к формированию бюджета на основе базовых показателей объемов финансирования Министерства обороны.

Усовершенствована система контроля за использованием бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Этому во многом способствовала Единая информационная система гособоронзаказа, которую мы начали использовать с сентября 2015 года совместно со всеми заинтересованными исполнителями и государственными заказчиками.

Информированность о ходе расчетов при исполнении госконтрактов позволила качественно изменить подходы к формированию финансовой политики, повысить эффективность использования бюджетных средств.

Проведена реформа военно-строительного комплекса, значительно усовершенствовано материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил.

Коренным образом улучшена система жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих.

Все это помогло снять груз накопленных к 2012 году проблем, которые требовали принятия незамедлительных мер и решать которые нам пришлось уже в условиях режима жёсткой бюджетной экономии и санкционного давления.

Напомню только об огромных очередях на постоянное жилье, масштабной дебиторской задолженности, долгах субъектам Российской Федерации, достигавших нескольких десятков миллиардов рублей.

Только предприятия бывшего "Оборонсервиса" имели совокупные долги в размере 440 млрд. руб., объем незавершенного строительства достигал 400 млрд. рублей, а несколько десятков тысяч офицеров ждали жилья от 10 до 15 лет.

Еще в начале 2012 года расходы на содержание войск были несбалансированы с расходами на оснащение и строительство. Большого труда стоило собрать достоверную информацию о собственных имущественных и финансовых обязательствах, поскольку они просто отсутствовали в бюджетном учете.

Решение этих задач, наряду с повышением боеготовности, стало приоритетом деятельности руководства Министерства обороны.

Позвольте подробнее остановиться на основных итогах деятельности Министерства обороны за 5 лет в сфере обеспечения армии и флота.

Осуществлен переход на плановые принципы строительства, основой которых стала комплексная синхронизация всех видов деятельности Вооруженных Сил.

С 2013 года развернуты полномасштабные работы по глобальному обновлению военной инфраструктуры во всех военных округах.

Разработаны и внедрены новые технологии строительства, единые стандарты и типовые проекты, переход на которые позволил существенно сократить сроки строительства и затраты на него.

Так, в сжатые сроки была обеспечена строительная готовность универсального стартового ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Плесецк, работы на котором велись с 2002 года.

Создан Национальный центр управления обороной, который сегодня является ключевым звеном в системе управления военной организацией государства.

Построен Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот", обустроена инфраструктура 127 военных городков, с опережением графиков сданы объекты обеспечения безопасности олимпийских игр, завершено строительство восточного мола-причала в пункте базирования Военная гавань в Геопорту общей протяжённостью свыше 1400 м, что обеспечивает безопасную стоянку кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

Усовершенствована инфраструктура Северного и Тихоокеанского флотов для базирования подводных лодок.

Обустроены парковые зоны и технические территории ракетных бригад во всех военных округах, что позволило поставить на боевое дежурство новые комплексы "Искандер-М".

Минобороны России развернуло беспрецедентные по объему и срокам строительные работы в Арктике.

На сегодня здесь построено 425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. м.

Ни одна страна мира не осуществляла подобное масштабное строительство в условиях Крайнего Севера.

Продолжено развитие транспортной инфраструктуры. В текущем году завершено строительство железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллерово.

Этот объект имеет важное значение для переброски войск на южных направлениях страны.

За последние пять лет отремонтировано до 1400 километров железнодорожных путей и автомобильных дорог.

Сейчас география строительства объектов Минобороны России охватывает всю территорию страны - от Калининграда до Курильских островов и от южных военных баз до Арктики.

Одновременно строится свыше 3 тыс. зданий и сооружений.

Темпы ввода зданий и сооружений в 2016 году в 12 с лишним раз выше, чем в 2009-2012 гг.

Объем основных фондов, вводимых на один рубль вложенных инвестиций, увеличился в 5 раз.

Серьезные усилия сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, инфраструктуры арктической группировки войск, арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов.

Завершено обустройство семи ракетных полков РВСН, построены две экспериментальные базы перспективных образцов ракетного вооружения, четыре РЛС высокой заводской готовности. Реконструировано 17 аэродромов.

Построено 10 гидротехнических сооружений, 23 комплексных объекта береговой инфраструктуры, 12 учебно-тренировочных комплексов ВМФ.

Парки боевых машин соединений и воинских частей оснащаются тенто-мобильными укрытиями, а также 4 быстровозводимых хранилища типа "МАРХИ".

На полигонах межвидовой подготовки войск развёрнуты 22 автономных полевых лагеря типа АПЛ-500, предусматривающие размещение, банно-прачечное обслуживание и питание. В 2012 году таких лагерей было только 8.

На сегодняшний день успешно привлекаются инвестиции для строительства Западного мола в Новороссийском Геопорту, комплекса зданий Военной академии РВСН в Балашихе.

В связи с увеличением объемов и протяженности осуществляемых нами перевозок, а также с целью оптимизации процессов транспортировки грузов и увеличения эффективности логистических процессов Министерством обороны завершается строительство крупного производственно-логистического комплекса "Нара", продолжается работа по организации бесперебойных грузопассажирских перевозок по таким направлениям, как Республика Крым, Калининградская область, Сирийская Арабская Республика, Арктическая и Курильская островные зоны.

Большая работа проделана в отношении учета и сохранности имущества Министерства обороны.

Прежде всего проведена полная инвентаризация имущественного комплекса, а также оптимизированы затраты на его содержание.

При этом впервые в истории Вооруженных Сил указанная работа проведена в отношении военного имущества, расположенного за рубежом.

На основании полученных сведений были переданы в собственность муниципальных образований и субъектов Российской Федерации более 50 тыс. объектов тысячичетырехсот военных городков, не имевших перспектив использования.

Экономия составила 3,7 млрд. руб. При этом 7 тыс. военнослужащих, привлекавшихся ранее к охране объектов, вернулись в части и приступили к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

Проведена работа по выявлению неправомерно отчужденного федерального имущества и его возврату в государственную собственность общей стоимостью более 6 млрд. рублей.

В жилищно-коммунальном секторе мы отказались от аутсорсинга, который себя не оправдал. Это позволило улучшить обслуживание путем заключения прямых контрактов с поставщиками услуг и топлива, уйти от накопления долгов благодаря своевременным расчетам.

При этом более 3 млрд. рублей было сохранено для бюджета в результате оснащения объектов Минобороны России приборами учета расхода ресурсов.

За эти 5 лет установлено 118 тыс. приборов учета.

В рамках модернизации объектов теплового хозяйства с 2013 года переведено на газ 29 котельных.

В целях сохранения объектов культурного наследия, находящихся в ведении Вооруженных Сил, сформирован и ведется их электронный реестр.

Объекты военного культурного наследия - это наша гордость и память, которую мы передаем нашим детям.

Проведена серьезная реструктуризация системы управления лесами и работа по повышению эффективности мер, направленных на предотвращение и борьбу с лесными пожарами на землях обороны. Пожары в военных лесничествах стали исключением из правил.

С 2015 года Вооруженные Силы активно участвуют в ликвидации последствий экологического ущерба в Арктической зоне России. Вывезено более 10 тыс. тонн металлолома, накопленного за предыдущие десятилетия. Работа активно продолжается.

Реализованный комплекс мероприятий в имущественной сфере позволил перейти на плановый режим обеспечения повседневных нужд Вооружённых Сил.

Проделана значительная работа по улучшению качества жизни и быта военнослужащих до уровня современных стандартов.

Питание в солдатских и матросских столовых организовано с учетом возможностей выбора блюд, столовые оснащены системой контроля управления доступом и заказа питания.

Отремонтировано 488 столовых воинских частей, около 50 банно-прачечных комбинатов и войсковых прачечных.

В целях улучшения бытовых условий в местах размещения военнослужащих установлено 50 тыс. душевых кабин, десятки тысяч стиральных машин и пылесосов, оборудовано более 6 тыс. чайных комнат.

Приняты на обеспечение Вооруженных Силовые удобные комплекты форменной одежды взамен устаревшей.

Говоря о медицинском обеспечении, необходимо отметить, что к 2013 году в результате ошибочных действий сложилась ситуация, когда 100 тыс. военнослужащих и членов их семей были лишены квалифицированной медицинской помощи, накапливалась технологическая отсталость, произошел серьезный отток специалистов.

За период с 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов.

Менее чем за два с половиной года создана многопрофильная высокотехнологичная клиника Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, которая не имеет аналогов в стране.

Ее возможности позволяют ежегодно оказывать специализированную медицинскую помощь 50 тыс. военнослужащих и членов их семей, проводить более 20 тыс. операций, 16 тыс. из которых - с использованием уникального медицинского оборудования. При этом одновременно здесь могут обучаться 1300 курсантов и слушателей Академии.

В целом оснащение объектов современной медицинской подвижной техникой и оборудованием - одна из важнейших задач, которая была решена в последние годы.

В результате военная медицина выведена на новый высокотехнологичный уровень, который позволяет выполнять уникальные операции в ведущих клиниках Минобороны и проводить лечебно-эвакуационные мероприятия с использованием авиационных модулей, медицинских мобильных комплексов на базе пневмокаркасных сооружений.

За последние пять лет медицинские учреждения Министерства обороны получили современное оборудование на сумму свыше 24 млрд. руб. Повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи. В сравнении с 2012 годом ее получили в полтора раза больше пациентов.

Особое внимание уделялось укреплению здоровья военнослужащих, принимавших участие в выполнении боевых и специальных задач. В короткие сроки была сформирована эффективная система медико-психологической помощи на базе военных санаториев и домов отдыха, где проходят реабилитацию все военнослужащие, выполнявшие особые задания.

Главным результатом в решении задач медицинского обеспечения стало значительное снижение уровня общей заболеваемости военнослужащих. В течение последних пяти лет показатель заболеваемости сократился на 12%, а это ежегодно 2,5 тыс. здоровых бойцов в строю.

Еще один важнейший вопрос - жилье. Напомню, что еще несколько лет назад из-за необеспеченности военнослужащих квартирами мы были вынуждены нести расходы на содержание целой армии распоряженцев около 45 тыс.

Для скорейшего решения жилищной проблемы реализован ряд мер организационного, правового и технического характера, которые позволили существенно увеличить темпы обеспечения военнослужащих жилыми помещениями и впервые ликвидировать многолетнюю очередь на постоянное жилье, сократив срок ожидания жилья в 6 раз.

За последние 5 лет квартиры, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты предоставлены 120 тыс. военнослужащих.

В связи с предоставлением жилья количество военнослужащих, включенных в единый реестр нуждающихся на 1 января 2013 г., сократилось в 36 раз - с 82,4 тыс. до 2,3 тыс.

Все они ждут жилья в Москве и будут им обеспечены в ближайшие 5-6 месяцев.

В 2014 году по инициативе Министра обороны внедрена жилищная субсидия.

За 4 года ее получили 24 тыс. человек, причем в 2017 году - это 74% от всех военнослужащих, получающих постоянное жилье.

Жилищная субсидия становится приоритетной формой обеспечения постоянным жильем.

Что касается государственных жилищных сертификатов, то в результате целенаправленной работы за 5 лет проблема практически снята. Количество участников подпрограммы "Жилище" - тех, кто имел право на ГЖС - сократилось в 220 раз - с 5,7 тыс. до 26 военнослужащих.

Реализация мероприятий по обеспечению военнослужащих служебным жильем сегодня осуществляется тремя способами.

Во-первых, формирование нового и оптимальное использование имеющегося специализированного жилищного фонда, который вырос в 5 раз и превысил 60 тыс. служебных жилых помещений.

Во-вторых, компенсация расходов за наем жилых помещений в населенных пунктах, где не может быть предоставлено служебное жилье из-за его отсутствия.

И в-третьих, строительство нового жилья в гарнизонах, включая отдаленные, где наем жилых помещений невозможен (в том числе в районах Арктики, в жилых зонах заграничных баз Российской Федерации).

В Министерстве обороны за 5 лет служебным жильем обеспечено 142,5 тыс. военнослужащих.

Успешно развивается накопительно-ипотечная система. Численность военнослужащих - участников этой программы с 2012 года (с 85,6 тыс.) возросла в 2,3 раза и составила 202 тыс. военнослужащих.

Ежегодный прирост количества участников ипотеки составляет более 20 тыс. военнослужащих.

С 2012 года 76,8 тыс.человек реализовали свое право на жилищное обеспечение по этой программе.

Таким образом, за 5 лет Министерство обороны выполнило социальные обязательства по жилью в отношении 447 тыс. военнослужащих.

Вопросы поддержания достойного уровня денежного довольствия военнослужащих решены в условиях жесткой бюджетной экономии за счет дополнительных выплат и повышающих коэффициентов.

Несмотря на отсутствие индексации денежного довольствия, размер военной пенсии увеличен на 33,7%.

В текущем году средняя зарплата работников военно-медицинских организаций, учреждений образования, науки и культуры увеличится в 1,9 раза.

Реализован комплекс мер по обеспечению прозрачности движения финансовых средств и надежности расчетов с личным составом.

Действенным инструментом в защите социальных прав военнослужащих и членов их семей является работа с обращениями граждан.

С 2013 года в Министерстве обороны на постоянной основе ведется личный прием заявителей, в том числе в новом формате - по видеоконференцсвязи.

Сформировано 9 общественных приемных Министерства обороны в военных округах и флотах.

Организовано 12 выездных приемов граждан, причем дважды в Крыму.

Общее количество обращений, поступающих в Минобороны России, сократилось на 25%. Это говорит о том, что социальные проблемы военнослужащих действительно решаются.

Чем больше внимания мы уделяем работе с обращениями военнослужащих и членов их семей, тем меньше обращений в суды и другие инстанции.

Важнейшим направлением нашей деятельности стало комплектование войск военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового, сержантского состава, прапорщиков и мичманов.

Задача выполнена в полном объеме. С этого года по решению Президента основные усилия сосредоточены на повышении профессионального мастерства и выучки военнослужащих по контракту.

Высокие результаты достигнуты в совершенствовании системы военного образования.

Принятые за последние 5 лет меры позволили стабилизировать систему военного образования и обеспечить ее развитие. Ушли в прошлое неполноценные выпуски. Уже в следующем году в войска придут лейтенанты - выпускники первого полноценного набора 2013 года.

Сегодня сеть вузов Министерства обороны включает 36 образовательных учреждений.

В сжатые сроки построены три президентских кадетских училища, три нахимовских военно-морских училища и три школы для одаренных детей.

С открытием в этом году Петрозаводского президентского кадетского училища завершено выполнение поручения Президента России по формированию сети таких училищ, охватывающей все федеральные округа.

Продолжает развиваться Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ", созданное в 2016 году по инициативе Министра обороны, поддержанной Президентом Российской Федерации.

В настоящее время 85 региональных отделений объединяют в своих рядах более 170 тыс. молодых людей.

При участии Российской академии наук, ведущих научных центров и университетов сформирована система инновационной деятельности.

С 2012 года проработано порядка полутора тысяч научно-технических проектов.

Содействовать внедрению прорывных технологий призван создаваемый по поручению Президента России Военный инновационный технополис "ЭРА". Реализация данногопроекта послужит и повышению обороноспособности страны и развитию экономики.

Более восьмисот инновационных образцов и технологий были отобраны Министерством обороны в ходе конгрессно-выставочных мероприятий, в частности при проведении дней инноваций и Международного военно-технического форума "АРМИЯ".

Что касается форума, то всего за три года он стал не только одной из ведущих мировых выставок вооружения, но и авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в военной сфере и укрепления международного военного сотрудничества.

Говоря о том, что сделано за последнее время, хочу отметить, что гордостью Министерства обороны стал Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот".

Здесь уже прошли этапы Армейских международных игр, первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина, масштабные реконструкции знаменитых сражений, около 5 тыс. различных мероприятий, которые посетило свыше двух миллионов человек.

В настоящее время ведется строительство объектов и формирование выставочных экспозиций в филиалах парка"Патриот" в военных округах и на Северном флоте.

С 2013 года проведено 9 тыс. военно-патриотических акций и культурные мероприятий, которые посетило более 8 млн. человек.

Широкую известность и популярность получили такие мероприятия международного уровня, как Армейские международные игры, Всеармейский фестиваль "Армия России", Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни "Крымская волна", фестиваль военных оркестров Вооруженных Сил, другие военно-патриотические акции и площадки, организованные под эгидой Министерства обороны.

Результаты пятилетней работы по обеспечению повседневной деятельности армии и флота позволили повысить престиж и привлекательность военной службы, укрепить боевой дух, воспитать в молодом поколении чувство патриотизма и гордости за нашу страну.

По данным социологических исследований, в 2017 году достигнут самый высокий уровень морально-психологического состояния всех категорий личного состава.

За последние годы кардинально изменилось отношение населения страны к Вооруженным Силам.

По результатам опросов общественного мнения, более 90% граждан поддерживают деятельность Вооруженных Сил и считают, что они способны гарантированно защитить свою страну.

Столь высокая оценка обществом боеготовности и состояния Вооруженных Сил стала результатом работы созданной по указанию Министра обороны системы максимально открытого, объективного и доступного информирования общественности.

Сегодня мы предоставляем исчерпывающую и правдивую информацию по различным аспектам жизнедеятельности армии и флота для всего нашего общества.

В результате количество позитивных материалов в СМИ о российских Вооруженных Силах увеличилось в десятки раз.

Такая динамика прослеживается не только в российском медиасегменте, но и в зарубежном информационном поле.

Органами информационного обеспечения ежедневно готовятся и распространяются более ста материалов в современных востребованных обществом мультимедийных форматах.

Выстроен непрерывный информационный поток, сопоставимый с новостными лентами информационных агентств.

Эффективно ведется работа с интернет-сообществом.

В 2017 году ежедневная аудитория интернет-ресурсов Минобороны составляет три миллиона пользователей, почти половина которой - иностранные пользователи из 118 стран.

Благодаря проделанной работе нам впервые удалось добиться устойчивого доминирования объективной информации о деятельности Вооруженных Сил и значительно повысить авторитет российской армии у нас в стране и за рубежом.

В завершение хочу сказать, что за пять лет мы добились высоких результатов. Тем не менее - работы непочатый край, многое еще предстоит сделать.

Необходимо:

продолжить дальнейшее развитие сферы жизнеобеспечения армии и флота на основе долгосрочного планирования;

обеспечить внедрение современных и перспективных технологий во все сферы МТО войск (сил), а также реализацию приоритетных проектов в рамках программы "Эффективная армия";

повысить эффективность создания, поиска и внедрения прорывных технологий для создания нового вооружения и техники;

улучшить взаимодействие и информационного обеспечения при решении задач обороны страны.

Мы должны сохранить и улучшить набранные темы реализации Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года, Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы и выполнить майские указы Президента Российской Федерации 2012 года.