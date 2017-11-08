Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 7 ноября 2017 года в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, на котором была проанализирована деятель­ность органов военного управления по выполнению майских указов Президента России 2012 года и мероприятий Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года.

Подробно об итогах строительства, развития и обеспечения Вооружённых Сил доложил на Коллегии Министерства обороны начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве 07.11.2017 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации 7 ноября 2017 года.

Все мероприятия строительства и развития Вооруженных Сил, проведенные за последние пять лет, были нацелены прежде всего на повышение боевой мощи армии и флота.

Основные усилия при этом были направлены на поддержание высокого уровня боевой готовности стратегических ядерных и неядерных сил, наращивание эшелонированной системы воздушно-космической обороны, а также совершенствование системы управления.

Другим приоритетным направлением строительства Вооруженных Сил являлось развитие сил общего назначения, создание на стратегических направлениях самодостаточных группировок войск и сил.

При этом акцент делался на переоснащение войск (сил) современными системами и комплексами.

За пятилетний период принято на вооружение более 300 новых образцов вооружения и военной техники, многие из которых определяют нынешний облик Вооруженных Сил.

В стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.

Ракетные войска стратегического назначения получили более 80 межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные комплексы нового поколения "Ярс" за 5 лет перевооружено 12 ракетных полков. Доля современных образцов в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны увеличились на 30%.

В настоящее время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с "тяжелой" межконтинентальной баллистической ракетой. Их технические характеристики позволят использовать более эффективные виды боевого оснащения головных частей ракет и средств преодоления противоракетной обороны.

В боевой состав морских стратегических ядерных сил начали поступать ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения "Борей". Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%. Для их оснащения поставлено 102 баллистические ракеты. Боевые возможности группировки РПЛСН повысились на 25%, возросли скрытность и боевая устойчивость морских СЯС.

В стадии строительства находятся пять атомных подводных крейсеров "Борей-А".Заключительный корабль этой серии "Князь Пожарский" заложен в декабре прошлого года. Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б".

На плановой основе осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС.

На них устанавливаются более мощные двигатели. Бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения. Организовано восстановление производства самолетов Ту-160М. Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

В результате количество самолетов, способных применять новые крылатые ракеты, увеличилось более чем в 11 раз, доля современных стратегических ракетоносцев возросла по сравнению с 2012 годом и составила 75,7%.

В целом боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил повысились в 1,5 раза.

Всего в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения доведена до 74%.

Сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны. При этом заложен фундамент для качественного роста их боевых возможностей в условиях действия ограничений международных договоров в области контроля вооружений.

Высокими темпами развиваются силы неядерного сдерживания. За 5 лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных Сил высокоточным оружием большой дальности. Налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр". Осуществляется модернизация самолетов дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101.

В итоге количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз. Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения ВТО БД и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования. Приняты на снабжение программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных боевого применения.

Это позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до четырех тысяч километров.

Достигнутый потенциал высокоточного оружия позволил нарастить группировки средств его применения в стратегически важных районах - на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях. Они обеспечивают контроль морского и воздушного пространства. Основу группировок составляют корабли с крылатыми ракетами "Калибр", современные береговые ракетные комплексы "Бастион" и системы противовоздушной обороны С-400.

В перспективе набранная динамика развития высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет позволят перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.

На новую качественную ступень выведена воздушно-космическая оборона страны. Ее основу составили Воздушно-космические силы, созданные в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. Тем самым была обеспечена единая ответственность за организацию воздушно-космической обороны, строительство и развитие войск и сил, ведущих боевые действия в этой сфере, их подготовку и применение.

В рамках развития ВКС одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", ведется модернизация действующих станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга".

В результате ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства. На всех стратегических воздушно-космических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета.

За пятилетний период обеспечено наращивание орбитальной группировки. Запущено 55 космических аппаратов военного назначения. Создан новый космический ракетный комплекс "Ангара", обеспечивающий выведение полезных нагрузок на все типы околоземных орбит с территории Российской Федерации.

Проведены запуски космических аппаратов Единой космической системы, что дало возможность усилить контроль за районами стартов баллистических ракет на континентальной части Северной Америки и районами патрулирования подводных лодок иностранных государств. Дальнейшее развитие системы позволит осуществлять глобальный непрерывный контроль районов старта баллистических ракет.

Созданная группировка космических аппаратов позволяет оперативно и с требуемым качеством обеспечивать связью, разведывательной, навигационной и другой информацией военно-политическое руководство государства, органы военного управления и войска (силы).

Авиационные соединения и воинские части с 2013 года ежегодно получают более двухсот современных летательных аппаратов, таких как самолеты оперативно-тактической авиации Су-30СМ, Су-34, Су-35С, МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие. В результате на новую технику перевооружены 12 авиационных полков, три бригады и шесть полков армейской авиации.

Сегодня оперативно-тактическая авиация может применяться круглосуточно в сложных метеоусловиях, а также при активном использовании противником средств ПВО и РЭБ. Значительно возросли возможности армейской авиации по выполнению задач в темное время суток, применению управляемых средств поражения и противодействию ПЗРК противника.

В войсках ПВО за 5 лет 16 зенитных ракетных полков переоснащены на зенитную ракетную систему С-400.

Дальность обнаружения и поражения целей этим комплексом более чем в два раза превышает возможности последних модификаций комплексов Patriot, стоящих на вооружении стран НАТО, а время развертывания С-400 в пять раз меньше чем у американского аналога.

Сформированы 19 дивизионов, оснащенных зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С". Он способен поражать все типы средств воздушного нападения, в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты.

В подразделения радиотехнических войск поставлено более 130 современных радиолокационных станций, обеспечивающих обнаружение малозаметных и низколетящих средств воздушного нападения.

Завершается развертывание радиолокационной станции загоризонтного обнаружения воздушных целей. Она позволит выполнять задачи по обнаружению массового взлета авиации и пуска ракет, в том числе гиперзвуковых, на дальностях более 1000 км от наших границ.

В целом доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах достигла 72,8%.При этом в военно-воздушных силах она составляет - 72%, в войсках ПВО-ПРО - 68%, а в космических войсках - 81%.

Возможности системы разведки и контроля воздушного пространства, а также огневые возможности системы ПВО увеличились в 1,5 раза.

За прошедший период стабилизировалась ситуация с оснащением современным вооружением Военно-Морского Флота.

В его состав поступило более 150 кораблей и судов, в том числе свыше 60 боевых кораблей, среди которых 15 носителей высокоточных ракет "Калибр".

Более 60 летательных аппаратов получила морская авиация. В береговые войска флотов поставлено 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, таки наземные цели.

Боевой состав Военно-Морского Флота пополнился многоцелевыми надводными кораблями - корветами и фрегатами, способными поражать наземные и морские цели, а также обеспечивать противовоздушную оборону корабельных соединений.

Сформировано Оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

В целом доля современных вооружений Военно-Морского Флота достигла почти 53%, а его боевые возможности выросли на 30%.

Важно отметить, что все принятые в последние годы решения по разработке и закупке кораблей, летательных аппаратов, береговых ракетных комплексов, совершенствованию системы базирования носят долгосрочный характер. Они заложили прочную основу для дальнейшего наращивания возможностей Военно-Морского Флота.

На новый уровень вышло развитие Сухопутных войск, являющихся основой для создания межвидовых группировок сил общего назначения.

Возросли закупки вооружения и военной техники, объемы их модернизации и ремонта. При этом обеспечивается комплектная поставка оружия и военной техники в войска. Артиллерийские системы, средства ПВО, разведки и управления поступают в бригады и полки одновременно с военной техникой для мотострелковых и танковых подразделений.

На оснащение Сухопутных войск поставлено 3000 единиц танков и боевых бронированных машин. Десять ракетных бригад перевооружены на новый оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который способен осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет.

На модернизированные артиллерийские системы переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, 4 батареи ствольной и реактивной артиллерии. Войсковая ПВО получила 1200 зенитных ракетных комплексов и систем.

Всего в Сухопутные войска за эти годы поступило более 10 тыс. современных образцов вооружения и техники.

Завершается разработка перспективного вооружения на унифицированных платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг", самоходных гаубиц "Коалиция-СВ".

Разработан и поставляется в войска комплект боевой экипировки "Ратник-2", обеспечивающий высокий уровень защиты личного состава. Им оснащено 35 общевойсковых соединений. Ведется разработка перспективного комплекта "Ратник-3" с повышенными защитными характеристиками.

За 5 лет исправность парка техники в Сухопутных войсках доведена до уровня 98%. Более 33 тыс. ед. вооружения и техники за этот период отремонтированы и обслужены на базах хранения.

В целом доля современных вооружений Сухопутных войск возросла с 15 до 44,7%. Боевые возможности войск по огневому поражению противника увеличились на 45%, живучесть подразделений - на 30%, а их маневренные возможности возросли в 1,5 раза.

Значительно повысились боевые возможности группировок войск (сил) на стратегических направлениях.

В 2014 году создано Объединенное стратегическое командование Северного флота. В составе флота сформированы армия ВВС и ПВО и армейский корпус. Создана арктическая мотострелковая бригада, подготовленная к выполнению боевых задач в суровых климатических условиях.

За пять лет Северный флот пополнился двадцатью тремя кораблями и судами, в том числе РПЛСН "Юрий Долгорукий", многоцелевой атомной подводной лодкой "Северодвинск".Модернизирован ракетный крейсер "Маршал Устинов". Ведутся работы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".В береговые войска поставлено три дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

В Арктическом регионе ведется строительство и реконструкция военных аэродромов на архипелаге Земля Франца Иосифа, Новосибирских островах, мысе Шмидта и в районе г. Анадырь.

Создание группировки войск в Арктике позволило восстановить присутствие Российской Федерации в стратегически важных районах Северного Ледовитого океана и обеспечить безопасность экономической деятельности в регионе.

Наращивались боевые возможности военных округов. В каждом из них командования ВВС и ПВО преобразованы в армии ВВС и ПВО.В их составе в место авиационных баз сформированы авиационные дивизии и дивизии ПВО, бригады армейской авиации и вертолетные полки.

За пять лет значительно усилен боевой состав Западного военного округа. Сформировано управление танковой армии, три мотострелковые и одна танковая дивизии, две артиллерийских бригады.

В армию ВВС и ПВО поставлено 185 самолетов и вертолетов.

В состав Балтийского флота поступило 19 кораблей и боевых катеров, в том числе корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Серпухов", оснащенные ракетным комплексом "Калибр". В Калининградском особом районе сформирован армейский корпус. Береговые войска флота пополнились ракетными дивизионами "Бал" и "Бастион".

В Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации.

В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.

Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Группировка Каспийской флотилии усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "калибрами".

В Центральном военном округе сформированы танковая дивизия, две мотострелковые и одна зенитная ракетная бригады.

В составе Восточного военного округа сформированы армейский корпус, ракетная, артиллерийская, зенитная ракетная бригады, а также бригада армейской авиации.

В четыре ракетные бригады округа поставлены ракетные комплексы "Искандер-М".

В армию ВВС и ПВО поступили 289 самолетов и вертолетов.

Тихоокеанский флот принял в свой состав 23 корабля, в том числе РПЛСН "Владимир Мономах" и "Александр Невский", перспективный корвет "Совершенный". Береговые войска флота получили четыре дивизиона ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Воздушно-десантные войска развиваются как основа войск быстрого реагирования, способных в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении.

Для повышения их боевых возможностей в десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые подразделения.

На вооружение ВДВ поступило 497 новых боевых машин десанта и самоходных артиллерийских установок, а также новые парашютные десантные системы. Доля оснащенности современными образцами повысилась с 18% в 2012 году до 62,6% в настоящее время.

В результате рост боевых возможностей ВДВ составил 30%.

Вбоевых подразделениях Воздушно-десантных войск сегодня проходит службу более 30 тыс. военнослужащих по контракту, ими укомплектованы батальонные тактические группы, готовые немедленно приступить к выполнению задач по предназначению.

За короткое время сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации.

В 2012 году в Вооруженных Силах имелось незначительное количество устаревших комплексов, в основном способных выполнять задачи воздушной разведки только в дневное время суток и на глубину до 10 км.

За прошедшие 5 лет сформированы 38 воинских частей и подразделений. Для их оснащения поставлено более 1800 современных беспилотных летательных аппаратов, что позволило вести разведку на глубину до 500 км, а также эффективно применять их в интересах радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, огневого поражения в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Возможности группировки беспилотной авиации по разведке повысились в 15 раз.

Но главное - значительно возросли боевые возможности и эффективность применения общевойсковых, артиллерийских подразделений, оперативно-тактической авиации, в интересах которых БПЛА выполняют задачи.

Летно-технические характеристики отечественных беспилотных летательных аппаратов непрерывно совершенствуются. Завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3000 км.

Дальнейшее развитие получила система управления Вооруженных Сил.

Новым шагом стало создание Национального центра управления обороной Российской Федерации, который объединяет систему аналогичных центров во всех звеньях управления, а также в федеральных органах исполнительной власти, решающих задачи в области обороны.

В целях наращивания его возможностей создается программно-аппаратный комплекс, который обеспечит обмен данными, решение информационно-расчетных задач в едином информационном пространстве. В настоящее время развернуто более 4000 автоматизированных рабочих мест из его состава, а также организовано межведомственное информационное взаимодействие.

На пунктах управления стратегического, оперативного и тактического звена в круглосуточном режиме несут боевое дежурство более 10 тыс. военнослужащих.

Созданная система боевого дежурства обеспечивает своевременное оповещение о ракетно-ядерном нападении, немедленное применение стратегических ядерных сил, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Особое внимание уделяется развитию полевых подвижных пунктов управления. Оснащение новыми автоматизированными подвижными комплексами повысило их мобильность, а также оперативность и устойчивость управления войсками в ходе ведения боевых действий.

Уровень обеспеченности пунктов управления современными средствами автоматизации вырос с 31% в 2012 году до 60% в настоящее время.

Завершена разработка единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Она обеспечивает автоматизацию процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирования боевых действий, доведения боевых задач, управления огневым поражением противника, тыловым и техническим обеспечением. Ее эффективность подтверждена на стратегических учениях "Кавказ-2016" и "Запад-2017". С 2018 года комплекты техники ЕСУ ТЗ начнут поступать в мотострелковые и танковые соединения.

Повысился уровень оснащенности Вооруженных Сил современными средствами и техникой связи.

Для оперативно-стратегического звена управления поставлено свыше 4000 единиц техники связи, в том числе цифровые радиостанции, командно-штабные машины, аппаратные полевого узла связи, обладающие высокой пропускной способностью передачи данных в помехозащищенном и зашифрованном режимах.

В тактическое звено поступило более 49000 средств связи, среди них радиостанции шестого поколения "Азарт", цифровые радиорелейные и тропосферные станции, способные обеспечить устойчивую связь в условиях радиоэлектронного подавления противника.

Оснащенность войск (сил) современными средствами связи возросла с 38% в 2012 году до 58% сегодня. Они успешно применяются в различных климатических условиях, в том числе в Арктике и южных широтах.

Новое цифровое телекоммуникационное оборудование установлено более чем на тысяче двухстах объектах Министерства обороны - практически в каждом соединении и воинской части, во всех военно-учебных заведениях. Это позволило предоставлять весь спектр современных услуг связи, в том числе видеоконференцсвязь, автоматическую телефонную связь как в открытом, так и закрытом режимах. Должностные лица органов военного управления получили возможность обмена видео информацией в реальном масштабе времени.

За последние 5 лет создана современная и сбалансированная система вооружения войск РЭБ, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты. В ходе ее формирования за основу был взят принцип упреждающего развития средств РЭБ по отношению к радиоэлектронным средствам армий ведущих государств.

Поступило на вооружение 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях. Наращивание их технических возможностей осуществлялось за счет улучшения характеристик аппаратуры. Это позволило существенно расширить номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств, а также увеличить дальность радиоподавления в 3,5 раза.

Например, комплексы РЭБ с системами управления оружием ("Красуха") способны гарантированно защитить войска и объекты военной и гражданской инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия, а комплексы РЭБ на БПЛА полностью блокировать радиосвязь в районе радиусом до 100 км.

Хорошо зарекомендовали себя комплексы радиоэлектронной борьбы с воздушно-космическими средствами, системами навигации и цифровой радиосвязи.

Всего в войска РЭБ поступило более двух тысяч комплексов нового поколения, в результате уровень оснащенности современными образцами достиг 79%.

Продолжалось совершенствование системы топогеодезического обеспечения войск. В последние годы широко внедряются в войска электронные карты. Создание центров электронной картографии позволило в 4 раза сократить время доведения цифровой информации о местности до войск (сил) и создавать цифровые трехмерные модели местности на требуемые районы.

За счет модернизации геоинформационных систем повысилась обеспеченность войск (сил) электронными топографическими картами до 60%, а также сократились сроки создания 3D-моделей местности в 2 раза.

Наряду с развитием боевого компонента Вооруженных Сил совершенствуется система их материально-технического обеспечения.

За 5 лет в составе комплектов войск военных округов сформированы два отдельных ремонтно-эвакуационных полка и пять технических ракетных баз. В бригадах МТО созданы отдельные мостовые батальоны и батальоны многоосных тяжелых колесных тягачей. Введено в эксплуатацию более 25 тысяч образцов новой автобронетанковой техники и свыше 4 тысяч ракетно-артиллерийского вооружения. В результате доля современных образцов увеличилась с 15 до 50%, а исправность достигла - 98%.

Это позволило повысить возможности по транспортировке и регламентному обслуживанию ракет - в 1,5 раза, эвакуации и ремонту техники-в 1,2 раза, а также обеспечить маневренность войск за счет восстановления и наведения мостов специализированными подразделениями материально-технического обеспечения.

Группировка судов вспомогательного флота пополнилась шестьюдесятью современными плавсредствами различного назначения, в том числе плавучими кранами грузоподъемностью до 150 тонн, универсальными сухогрузами и другими средствами водного транспорта. Возможности вспомогательного флота выросли в 1,4 раза.

Важные изменения произошли в военно-научном комплексе. Для выработки научно обоснованных решений задач, стоящих перед Вооруженными Силами, с 2012 года образованы 8 научно-исследовательских институтов и 10 крупных научных подразделений в составе военных академий и училищ.

Для руководства научными исследованиями в органах военного управления созданы военно-научные и научно-технические комитеты.

С 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях сформировано 12 научных рот. Военнослужащие этих подразделений приняли участие в выполнении более 500 научно-исследовательских работ, направленных на повышение боеспособности Вооруженных Сил.

В рамках концепции развития военно-научного комплекса реализуются мероприятия по повышению научного потенциала научно-исследовательских организаций.

В результате количество военных ученых- кандидатов и докторов наук - в научно-исследовательских институтах увеличилось с 16 до 47%. Доля современной лабораторно-экспериментальной базы возросла до 44%, что обеспечивает проведение исследований в передовых научных областях.

Принятые меры позволили на треть повысить результативность научной работы и в два раза сократить сроки внедрения полученных результатов в практику войск.

За пять лет изменены подходы к комплектованию Вооруженных Сил личным составом.

Укомплектованность воинских частей и соединений сегодня составляет 95-100%.

Начиная с 2012 года осуществляется поэтапное увеличение численности сержантов и солдат, проходящих военную службу по контракту. Их количество возросло более чем в 2 раза и достигло 384 тысячи.

В приоритетном порядке контрактниками укомплектованы экипажи подводных лодок, подразделения специального назначения, миротворческие силы.

Полностью комплектуются военнослужащими по контракту должности сержантов и старшин. На эти должности отбираются граждане со средним профессиональным и высшим образованием. Прохождение дополнительной подготовки по специальным программам позволяет им стать квалифицированными специалистами и наставниками.

Кроме того, осуществлен переход к новой системе комплектования военнослужащими по контракту общевойсковых соединений и воинских частей, морской пехоты и ВДВ.В 2012 году их батальоны комплектовались смешанным способом - военнослужащими по призыву и по контракту, причем доля контрактников составляла не более 30-40%. В настоящее время

в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, и третий - призывниками. Такой подход позволил иметь в составе соединений и воинских частей батальонные тактические группы, готовые к немедленному применению.

Для оценки реальной готовности органов управления, объединений, соединений и воинских частей выполнить задачи по предназначению с 2013 года проводятся внезапные проверки.

Каждая из них, фактически, является оперативно-тактическим учением, в ходе которого проверяемые органы управления с подчиненными войсками отрабатывают полный комплекс учебно-боевых задач: подъем по тревоге, перегруппировку на незнакомый полигон, организацию боевых действий, выполнение учебно-боевых задач в соответствии с принятыми решениями.

Всего за пять лет по указанию Верховного Главнокомандующего, Министра обороны и Генерального штаба проведены 24 масштабные внезапные проверки готовности органов военного управления, войск и сил к действиям по предназначению. Такие же проверки проводятся под руководством главнокомандующих видами, командующих родами войск Вооруженных Сил и командующих войсками военных округов.

В целом проведение внезапных проверок позволяет объективно оценить реальное состояние органов военного управления и войск (сил), их готовность к выполнению задач по предназначению, а также способствует совершенствованию полевой, воздушной и морской выучки.

С учетом внедрения в практику внезапных проверок интенсивность боевой и оперативной подготовки существенно повысилась. Если в 2012 году было проведено 635 мероприятий оперативной подготовки, то в 2017 - их количество превысило 800, что почти на 30% больше.

В подготовке органов военного управления особое внимание уделяется внедрению передовых методик и опыта применения войск (сил) в современных вооруженных конфликтах, выработке у командующих и командиров способности быстро оценивать обстановку, предвидеть ее развитие, принимать нестандартные решения, применять неожиданные для противника способы действий и военную хитрость, действовать активно и целеустремленно, достигать внезапности, идти на обоснованный риск, захватывать и удерживать инициативу.

Возобновлена практика проведения оперативных сборов с руководящим составом Вооруженных Сил. В ходе них доводятся новые подходы к подготовке войск, ведению боевых действий, обсуждаются проблемные вопросы и вырабатываются пути их решения.

Готовность органов управления и войск (сил) к действиям в составе группировок, создаваемых на стратегических направлениях, оценивается по итогам ежегодных стратегических учений. Проведенное в этом году учение "Запад-2017" показало возросший уровень подготовки штабов и войск, их готовность к отражению агрессии.

Повышению уровня мастерства военнослужащих способствовал значительный рост индивидуальных показателей боевой подготовки.

Так, наплаванность экипажей кораблей увеличилась до 57 суток и, по сравнению с 2012 годом, возросла в 2,2 раза. Общий годовой налет летного состава увеличился на 15 тыс. часов, а на одного летчика (экипаж) - в 1,6 раза. Стаж практического вождения механиков-водителей при норме 250 км составляет от 345 до 410 км. Количество прыжков с парашютом в учебном году доведено до 201 тысячи, что в 1,8 раза превышает показатели 2012 года.

Для повышения качества боевой подготовки внедрены новые формы обучения, такие как комплексные тактико-огневые упражнения и комплексные упражнения стрельб. Возобновлено выполнение танковыми подразделениями упражнений стрельб на большие дальности. Обязательным элементом стала отработка вопросов применения разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Основным принципом в боевой подготовке стала состязательность. Она получила развитие в 2013 году - с проведением по инициативе Министра обороны первого "танкового биатлона".

С каждым годом расширяется количество видов состязаний и стран-участниц. В этом году число конкурсов достигло двадцати восьми, а государств-участников возросло с четырех до двадцати восьми.

Элементы состязательности внедрены на всех этапах подготовки войск, начиная с соревнований между военнослужащими, экипажами, расчетами и заканчивая подразделениями. Основным стимулом при этом является привлечение победителей к участию во Всеармейских состязаниях и Армейских международных играх.

С прошлого года введены новые подходы проведения соревнований по полевой выучке подразделений. В их содержании предусмотрены оборонительные и наступательные действия, вопросы управления огнем и подразделением в различных видах тактических действий днем и ночью.

За последние три года Всеармейские состязания и Армейские международные игры стали эффективным средством в решении задач совершенствования боевой выучки войск (сил)и профессиональной подготовки военнослужащих.

Начиная с этого года по итогам боевой подготовки за учебный период определяются наиболее отличившиеся соединения, воинские части и подразделения, которым присваивается почетное наименование "ударный"- ударная рота, батальон, полк, бригада, дивизия.

Чтобы получить это высокое звание подразделение должно быть оценено на "отлично" по основным предметам боевой подготовки, укомплектовано личным составом, обеспечено исправным вооружением и военной техникой, а также запасами материальных средств. Но главное - это слаженный боевой коллектив с высоким моральным духом, готовый к выполнению боевых задач. Звание "ударный" присваивается приказом Министра обороны по результатам проверок комиссий центральных органов военного управления.

Начиная с осени этого года данные подходы распространяются кроме общевойсковых на подразделения всех видов и родов войск Вооруженных Сил.

По результатам контрольных проверок за летний период обучения уже двести шестьдесят пять воинских формирований претендуют именоваться "ударными".

Рост боевых возможностей Вооруженных Сил в последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия Российской Федерации в стратегически важных регионах мира.

Самолетами дальней авиации за пять лет выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западной части Тихого и северо-восточной части Атлантического океанов, а также в Арктической зоне.

Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными - времён СССР, то интенсивность полетов дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%.

Повысилась интенсивность походов кораблей и судов Военно-Морского Флота в важные районы Мирового океана. За 5 лет выполнено 672 похода, в том числе 36 - в Арктическую зону и 22- для несения боевой службы в пиратоопасных районах. В 2017 году их количество достигло максимального значения и составило - 139 походов.

При выполнении задач боевой службы осуществлено более 650 визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Ежегодно проводятся совместные учения с кораблями ВМС иностранных государств.

Значительно увеличилось количество выходов в море подводных лодок, выполняющих задачи боевой подготовки и боевой службы. За счет восстановления технической готовности и постройки новых лодок, этот показатель увеличен в 4-5 раз.

Реализованные мероприятия значительно повысили уровень подготовленности экипажей боевых кораблей и самолетов, способствовали росту международного авторитета Вооруженных Сил, продемонстрировали высокую эффективность и надежность отечественного вооружения и техники.

Качественные изменения, произошедшие за последние 5 лет, позволили успешно решить задачу по оказанию помощи народу Сирии в его борьбе с международными террористическими организациями.

В Сирийской Арабской Республике мы столкнулись с подготовленным противником.

Боевые формирования террористов были хорошо оснащены вооружением и военной техникой. В их распоряжении находилось около 1500 танков и бронированных машин, свыше 1200 орудий и минометов, захваченных у правительственных войск Сирии и Ирака. Не было недостатка в запасах боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись из-за рубежа.

Командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руководством западных инструкторов, при них действовали военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки. В ряде случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования.

По уровню слаженности и подготовки формирования террористов не уступали подразделениям правительственных войск Сирии, действовали тактически грамотно и нешаблонно, особенно в городских условиях. По сути, каждый населенный пункт представлял собой укрепрайон с продуманной системой огня, бетонными сооружениями, развитой системой инженерных заграждений и подземных коммуникаций.

К началу операции террористические формирования контролировали более 70% территории Сирии и продолжали наступать на всех направлениях.

За два года участия наших Вооруженных Сил в боевых действиях удалось не только переломить ситуацию в пользу правительственных войск, но и разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях, освободить ключевые города и деблокировать основные коммуникации. Всего освобождено свыше 1000 населенных пунктов, уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований (в том числе более 2800 выходцев из Российской Федерации и 1400 - ближнего зарубежья).

Успешному проведению операции способствовала созданная система материально-технического обеспечения. В короткие сроки была организована доставка необходимых материальных средств авиационным и морским транспортом. На аэродроме Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения в Тартусе была создана современная военная и социальная инфраструктура. Она обеспечила бесперебойную поставку авиационных средств поражения, заправку и обслуживание самолетов, поддержание комфортных бытовых условий наших военнослужащих. Это позволило летчикам совершать по 2-3 вылета, а всей российской авиационной группировке - до 100 и более вылетов в сутки, что, в свою очередь, обеспечило непрерывность ведения боевых действий.

В ходе операции прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники. По объектам террористов испытаны крылатые ракеты морского и воздушного базирования, новейшие самолеты и вертолеты, современные авиационные средства поражения, комплексы разведки и целеуказания, а также другие системы вооружения. Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи, позволило реализовать принцип "одна цель - одна бомба".

Огневое поражение противника организовывалось по зональному принципу.

В дальней зоне поражения, в радиусе четырех тысяч километров, уверенно применялись крылатые ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В средней зоне поражения (до 500 км) бомбардировщики Су-24 и истребители Су-33, оборудованные специальной вычислительной подсистемой, наносили удары с точностью, сопоставимой с применением высокоточного оружия.

В ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М.

Также сформированы и прошли успешную апробацию разведывательно-ударные и огневые контуры ракетных войск и артиллерии, армейской авиации. Они способны обеспечить поражение объектов в масштабе времени, близком к реальному.

Хорошо показали себя авиационные комплексы на базе самолетов Су-34, Су-30СМ и Су-35, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С", танки Т-90А и Т-72Б3, а также комплексы радиоэлектронной борьбы нового поколения. Высокие оценки получили современные реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы "Корнет"и другие образцы военной техники.

Боевая работа в Сирии доказала, что российские вооружение и техника, одни из лучших в мире. Они отличаются простотой в эксплуатации, надежностью и более высокими, по сравнению с зарубежными аналогами, боевыми возможностями. Благодаря этим качествам многие страны сегодня делают выбор в пользу российского оружия.

Боевой опыт приобрели многие офицеры Вооруженных Сил. Через группировку войск со своими коллективами штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями и армиями ВВС и ПВО, почти все командиры дивизий и более половины командиров общевойсковых бригад и полков. Они получили боевую практику в управлении войсками, организации межвидового взаимодействия, а также комплексного применения средств разведки, управления и огневого поражения.

Практически весь летный состав оперативно-тактической и армейской авиации приобрел опыт боевых действий. Многие из них показали себя настоящими воздушными асами.

Как пример высокого профессионализма можно привести действия пилота самолета Су-35 старшего лейтенанта Алексея Ведящего, который за один боевой вылет с высоты 6 тыс. метров уничтожил прямыми попаданиями один игиловский танк и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметными установками. И таких примеров много.

Навыки боевой работы также получили экипажи надводных кораблей и подводных лодок- носителей высокоточного оружия.

Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам впервые в отечественной истории решались самолетами из состава корабельной авианесущей группы Северного флота. Для этого было произведено дооборудование палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 новым прицельно-навигационным комплексом, обеспечивающим прицельное бомбометание по наземным целям. Выполнено 420 боевых вылетов (из них 117 ночью). Боевой опыт получили 229 человек из числа летного и инженерно-технического состава.

Саперы российского Международного противоминного центра очистили от взрывоопасных предметов более 6 тысяч гектаров территории, 17 тысяч зданий и 1 400 км автодорог. При этом обезвредили свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.

Важное значение в подготовке войск и органов управления имеет внедрение боевого опыта, причем не только сирийского, но и полученного в других войнах и вооруженных конфликтах. На основе анализа современного характера вооруженного противоборства, учета опыта боевого применения новых видов вооружения ведется постоянная работа по совершенствованию уставных документов.

Внедрять опыт боевых действий в практику обучения и воспитания личного состава - это значит учить его действовать в сложных условиях обстановки, прививать такие качества как высокий наступательный порыв, инициатива, смелость, решительность, готовность к риску, стойкость, выносливость и умение преодолевать любые трудности обстановки.

Полученный в Сирии боевой опыт активизировал разработку и освоение новых форм применения Вооруженных Сил, способов ведения операций и боевых действий.

Прежде всего, это касается применения высокоточного оружия. Широкое оснащение войск (сил) комплексами ВТО БД, увеличение дальности и точности огневого поражения позволили изменить подходы к сдерживанию противника от развязывания агрессии против Российской Федерации. Кроме того, массированное применение высокоточных средств поражения стало составной частью всех операций Вооруженных Сил.

На тактическом уровне разработаны и осваиваются в войсках новые способы дальнего огневого поражения противника, ведения боевых действий с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Во многом достигнутые успехи правительственных войск Сирии стали возможны благодаря нашим офицерам, которые действовали в качестве военных советников. Их усилиями был сформирован и подготовлен 5-й добровольческий штурмовой корпус, который совместно с формированиями народного ополчения генерала Хасана Сухела сыграл решающую роль в разгроме отрядов ИГИЛ.

Важнейшие задачи во всех основных сражениях за прошедшие два года выполняли отряды под руководством бригадного генерала Хасана Сухела.- начиная с освобождения аэродрома Квайрес, затем - города Пальмира, Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор, Меядин, долина реки Евфрат. Конечно, все действия велись при поддержке нашей авиации и других средств огневого поражения.

В настоящее время главные силы ИГИЛ разбиты, осталось совсем немного до их окончательного разгрома. Осуществляется переход к политическому урегулированию обстановки в Сирии. Многое делается в этом направлении российскими офицерами Центра примирения враждующих сторон. Созданы зоны деэскалации и деконфликтации, на границах которых несут службу подразделения нашей военной полиции. Многие местные жители видят в них основного гаранта соблюдения режима прекращения огня и войны в целом. Сегодня созданы все необходимые условия для политического разрешения конфликта. В этой связи важное значение будет иметь предстоящий сирийский Конгресс национального диалога.

В ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике наши Вооруженные Силы показали, что они сохранили лучшие традиции русской и советской армии и по праву являются наследникамиих подвигов и побед. Офицеры, сержанты и солдаты группировки войск в Сирии при выполнении боевых задач массово проявляли смелость и решительность, самоотверженность и отвагу, мужество и героизм. Государственной награды удостоен каждый четвертый военнослужащий.

Особо подчеркну, что личный состав группировки для выполнения задач в Сирии специально не отбирался, дополнительной подготовки не проходил, а направлялся по ротации в порядке служебной необходимости. Фактически, он представляет собой "срез" нашей Армии и Флота. Поэтому можно с полным основанием сказать, что боевые качества воина-победителя присущи всем военнослужащим Российской Армии.

Продемонстрированное офицерами и солдатами воинское мастерство ковалось в ходе плановых занятий, походов и полетов, оттачивалось на тренировках и учениях.

На протяжении всей операции в Сирии профессиональное владение современным вооружением, высокий уровень тактического мастерства и твердый моральный дух офицеров и солдат российской армии позволял им решать сложные и трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки.

Особая заслуга в этом принадлежит офицерам Вооруженных Сил. Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением. Такие качества и раньше были присущи отечественным полководцам. Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой генерал-полковники Дворников А.В., Картаполов А.В., Журавлев А.А., Суровикин С.В., начальники штабов - генерал-лейтенанты Лапин А.П., Устинов Е.А. и Чайко А.Ю., военные советники генерал-майоры Жидко Г.В., Иванаев А.С., Мурадов Р.У., Рыжков С.Б.и другие.

Сегодняшний офицерский корпус России - это высоко подготовленные специалисты, обладающие опытом организации современных боевых действий, подтвердившие свой профессионализм и личное мужество в боевой обстановке. Воспитанные в духе Суворова и Жукова, они нацелены на победу и способны внушить эту уверенность подчиненным и повести их за собой.

В целом офицерский корпус Вооруженных Сил характеризуется высоким уровнем подготовки. Сегодня 95% должностных лиц командования объединений стратегического и оперативного звеньев являются выпускниками Военной академии Генерального штаба. Командиры соединений и воинских частей окончили видовые военные академии. Весь младший офицерский состав имеет высшее образование.

При этом средний возраст командиров полков и соединений составляет 38 лет. Большинство командиров отличается инициативностью, энергичностью и целеустремленностью при решении поставленных задач. Именно они составляют костяк наших Вооруженных Сил.

Основной итог преобразований Армии и Флота - боеспособные полки, бригады и дивизии, оснащенные новым вооружением и военной техникой, слаженные органы военного управления, подготовленный личный состав, обладающие боевым опытом офицеры, и наконец, высокий моральный дух, готовность выполнить боевую задачу.

Стратегические силы сдерживания гарантированно обеспечивают недопущение развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.

На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил) общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах.

Учитывая динамичность происходящих в мире событий, набранные темпы строительства Вооруженных Сил будут сохранены. Это позволит до 2021 года выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами задачи по наращиванию их боевой мощи.

Прежде всего поддерживать укомплектованность подготовленным личным составом не ниже 95%.

Оснащенность современными вооружением и техникой довести до уровня не менее 70%, а исправность - не ниже 90%.

Запасы ракет, боеприпасов и материальных средств содержать по установленным нормам.

В подготовке органов управления и войск сохранить достигнутую интенсивность проведения мероприятий при повышении качества.

Поддерживать необходимый уровень морально-психологической готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

Это позволит надежно обеспечить военную безопасность Российской Федерации и отстаивать национальные интересы в стратегически важных для России районах мира.