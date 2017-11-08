На предприятиях "Вертолетов России" назначены новые руководители



Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Исполнительным директором Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля назначен Сергей Романенко, ранее занимавший пост первого заместителя исполнительного директора предприятия. Кроме того, на должность управляющего директора "Вертолетной сервисной компании" назначен Иван Серов, ранее трудившийся в должности заместителя управляющего директора компании.

Сергей Романенко назначен на должность Исполнительного директора АО "МВЗ им. М.Л. Миля" c 1 ноября 2017 года, а Иван Серов заступил на новый пост 27 октября 2017 года.

"Хотелось бы пожелать коллегам успехов на новых должностях и отметить, сколь важная задача ложится на их плечи. На Московском вертолетном заводе, как известно, сосредоточена значительная часть опытно-конструкторских мощностей холдинга, этому предприятию в ближайшее время предстоит работа над целым рядом перспективных проектов, которые определят будущее вертолетостроения. Что касается "Вертолетной сервисной компании", то именно с ней мы связываем наши надежды на переход к новому, современному формату послепродажного обслуживания на уровне мировых лидеров отрасли", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Господин Романенко с июня 2017 занимал должность первого заместителя исполнительного директора АО "МВЗ им. М.Л. Миля". В период 2003 по 2017 – заместитель управляющего директора по внешним связям – директор представительства АО "Улан-Удэнский авиационный завод". С 1987 по 2003 год проходил службу на офицерских должностях в военном представительстве Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля.

Сергей Романенко родился 9 марта 1958 года в городе Ивано-Франковск, Украина. В 1979 году окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности "Инженер-механик", в 1987 – Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, кафедра "Вертолеты и авиадвигатели, летательные аппараты и силовые установки". Полковник запаса, имеет государственную награду: Орден "Красной звезды".

Господин Серов ранее занимал должность заместителя управляющего директора АО "Вертолетная сервисная компания" по послепродажному обслуживанию, одновременно с 2015 года занимал должность заместителя руководителя Департамента послепродажного обслуживания в странах Европы и СНГ АО "Вертолеты России". С апреля 2014 по 2015 год возглавлял отдел корпоративного управления ДЗО дирекции по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "Вертолеты России". Начиная с 2011 по 2014 занимал различные должности в ОАО "Рособоронэкспорт". С 2008 по 2011 работал в ООО "Газпром инвест Восток", участвовал в реализации строительства Магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск- Владивосток".

Иван Серов родился 29 января 1986 года. В 2008 году окончил Юридический институт ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" по специальности юриспруденция. В 2011 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права а г. Иркутске по специальности "Государственное и муниципальное управление".