Выступление Министра обороны России Сергея Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 7 ноября 2017 года в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, на котором была проанализирована деятель­ность органов военного управления по выполнению майских указов Президента России 2012 года и мероприятий Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года.

В заседании Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. Открыл заседании Коллегии своим выступлением Министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Подробно об итогах строительства, развития и обеспечения Вооружённых Сил доложили начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов и первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

Выступление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве 07.11.2017 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Выступление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации 7 ноября 2017 года.

В заседании Коллегии принимают участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Президентом Российской Федерации в майских указах 2012 года (№ 603 и 604 от 7 мая 2012 г.) поставлен ряд важных задач по строительству и развитию Вооружённых Сил на долгосрочную перспективу.

Согласно этим документам к 2020 году Российская армия должна выйти на новый качественный уровень, позволяющий гарантированно обеспечить военную безопасность государства.

Сегодня мы рассмотрим результаты деятель­ности органов военного управления по выполнению президентских указов, а также наметим дальнейшие шаги по завершению этой работы.

Для выполнения целевых установок Верховного Главнокомандующего был разработан План деятельности Министерства обороны до 2020 года.

Это позволило синхронизировать поставкив войска новейшего вооружения и техники со строительством инфраструктуры для их эксплуатации, подготовкой специалистов, созданием необходимой учебно-материальной базы и фонда служебного жилья.

В результате уровень оснащенности войск современным оружием по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в 4 раза. На сегодняшний день он составляет 58,9%.

Отмечу, что новое вооружение показало высокую эффективность и надёжность в ходе боевых действий в Сирии. В первую очередь это относится к авиационной технике и высокоточному оружию большой дальности.

Набранные темпы позволят Министерству обороны гарантированно выполнить задачу по выходу к 2020 году на семидесятипроцентный уровень оснащенности войск современными образцами вооружения и техники.

С учётом объёмов и темпов переоснащения армии и флота пересмотрены подходы к системе военного образования.

Сеть высших военно-учебных заведений приведена в соответствие с параметрами кадрового заказа. Все вузы переподчинены главнокомандующим видами и командующим родами войск. Ряд из них восстановлен в качестве самостоятельных образовательных организаций. Продолжается развитие военных академий.

Жёсткая система контроля за реализацией Плана деятельности до 2020 года позволила улучшить ситуацию с незавершённым строительством и практически ликвидировать имевшиеся к 2012 году массовые отставания по созданию военной инфраструктуры.

Сегодня темпы строительства в 12 раз выше, чем в 2009-2011 годах. Ежегодно вводится в эксплуатацию в среднем 3 тысячи зданий и сооружений, общая площадь которых превышает 2 миллиона квадратных метров.

Министерство обороны комплексно развивает арктические территории.

До конца года будут сданы ещё два комплексных объекта, размещённых в ключевых точках исключительной экономической зоны Российской Федерации на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

Это позволит осуществлять контроль над Северным морским путём, обеспечивать безопасность экономической деятельности России в Арктическом регионе, а также при необходимости оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении.

Проведены работы по экологической очистке Арктики. За три года вывезено более 10-ти тысяч тонн металлолома.

Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим по жилищному обеспечению военнослужащих выполнены.

Министерство обороны перешло на плановое предоставление постоянного жилья и сформировало фонд служебных жилых помещений.

Увеличены выплаты за поднаём жилья до среднего по стране показателя аренды одного квадратного метра. Введена жилищная субсидия.

Уровень денежного довольствия военнослужащих соответствует уровню оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

За пять лет боевая мощь армии и флота значительно возросла.

Комплекс взаимосвязанных мероприятий по строительству и развитию Вооружённых Сил, повышение качества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки, успех операции в Сирии значительно повысили престиж военной службы.

По данным независимых социологических исследований, сегодня 64% россиян считают, что служба в армии является хорошей школой жизни для молодых людей.

С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил. В то же время отрицательные оценки снизились в 4,5 раза - с 31 до 7 процентов.

Хочу подчеркнуть, что деятельность Армии России в настоящее время одобряет 92% населения страны. Это максимальный показатель за всю историю социологических измерений.

Столь высокое доверие россиян нас ко многому обязывает.

Более подробно об итогах строительства, развития и обеспечения Вооружённых Сил доложат начальник Генерального штаба Вооружённых Сил - первый заместитель Министра обороны генерал армии ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич и первый заместитель Министра обороны ЦАЛИКОВ Руслан Хаджисмелович.

За прошедшие пять лет проведена масштабная работа по наращиванию боевой мощи Вооружённых Сил, переоснащению их современными образцами вооружения и техники, повышению уровня подготовки войск и социальной защищённости военнослужащих.

Отмечается устойчивый и качественный рост основных показателей обороноспособности государства.

В результате сегодня российские Вооружённые Силы по праву занимают одну из лидирующих позиций в мире, способны решать задачи любой сложности, в том числе далеко за пределами страны.

В то же время нельзя останавливаться на достигнутом.

До 2020 года нам предстоит решить ряд приоритетных задач.

Повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях в соответствии с утверждёнными планами.

Сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота.

Обеспечить эффективный контроль за расходованием средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа.

Укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, продолжить совершенствование системы всестороннего обеспечения и боевого управления.

Вывести стратегические неядерные силы на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантированно защитить национальные интересы страны.

Сбалансированно развивать виды и рода войск Вооружённых Сил, при этом уделяя особое внимание оснащению армии и флота высокоточным оружием и средствами борьбы с ним, современными системами связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Нужно продолжать совершенствовать подготовку войск, внедрять в боевую учебу высоко­технологичное тренажёрное оборудование, а также современные формы и методы обучения с учётом полученного в Сирии опыта.

В ходе запланированных на следующий год маневров "Восток-2018" отработать вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке.

Укомплектованность войск военнослужащими по контракту довести до установленного показателя в 499,2 тыс. человек.

В 2018 году завершить передачу для заселения всех строящихся в интересах Минобороны жилых домов в Москве.

Особо хочу обратить внимание, что в ходе решения указанных задач необходимо строго соблюдать лимиты выделенных бюджетных ассигнований.

Проект постановления предлагаю принять за основу.

Прошу в 10-дневный срок доработать его с учётом высказанных предложений и представить на подпись в установленном порядке.

Открытое заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве 07.11.2017 (с) Министерство обороны Российской Федерации: