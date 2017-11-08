Бундесвер к распаду ЕС готов



Военнослужащий Бундесвера.

Источник: Jens Meyer / AP Военнослужащий Бундесвера.Источник: Jens Meyer / AP

Германская армия подготовила сценарии развития Европы к 2040 году

Германская армия проанализировала шесть возможных сценариев, по которым будет развиваться ЕС к 2040 году. Секретный доклад попал в руки еженедельника Der Spiegel, который и опубликовал выдержки из него. Наиболее пессимистичный сценарий предусматривает распад Евросоюза из-за агрессии или последствий "Брексита".

Как сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на подготовленный Министерством обороны Германии 102-страничный доклад "Стратегические перспективы—2040", германская армия рассмотрела шесть сценариев, по которым могут развиваться события в Евросоюзе к 2040 году. Министерство проанализировало сценарии от наиболее оптимистичного ("Глобальный Запад: ЕС процветает и распространяет свою культуру и влияние") до самого пессимистичного ("Распад ЕС: десятилетия нестабильности разрушают международные соглашения, что для Германии приводит к многочисленным столкновениям").

По мнению авторов доклада, к распаду ЕС может привести либо агрессия со стороны России, либо последствия "Брексита". В случае такого сценария новые государства не будут вступать в ЕС, многие члены выйдут из него, Европа утратит конкурентоспособность в мире, а число конфликтов вырастет.

Остальные четыре сценария выглядят так. Мирные большие регионы (ЕС растет и интеграция увеличивается с расширением торговых связей), статус-кво (стабильное положение с сильной немецкой экономикой и мирным соседством), Многополярная конкуренция (экстремизм подталкивает страны—участницы ЕС к проведению более националистической политики) и Запад против Востока (некоторые восточные члены ЕС выходят из него, чтобы создать собственный блок). Для всех сценариев рассматривается, как именно они повлияют на Германию и ее политику и положение.

Доклад был подготовлен управлением планирования бундесвера и представлен Министерству обороны Германии в феврале этого года, информация, изложенная в докладе, является закрытой. Аналитики германской армии впервые подготовили столь долгосрочный прогноз, причем предусматривающий возможность распада ЕС. После подготовки общего прогноза германская армия также разработает детальные военные планы на случай каждого из сценариев.

Яна Рождественская