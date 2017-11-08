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ОАО «ВИЛС» меняет генерального директора

09.11.2017 ОАО «ВИЛС» 322 0
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Логотип ВИЛС
Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».
Источник: http://promvest.info/

Финансово-экономическая ситуация в ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» стабилизирована, кризисные явления фактически преодолены. Предприятие переходит в режим стабильной работы. В связи с этим состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВИЛС», где принято решение о назначении нового генерального директора. На смену Андрею Пилипчуку, который успешно справился с ролью антикризисного управляющего, приходит Александр Опарин, перед которым поставлена задача укрепить достигнутые позиции и вывести предприятие на траекторию устойчивого роста.


В январе 2017 года Андрей Пилипчук был направлен руководством Ростеха в ОАО «ВИЛС» в качестве антикризисного управляющего. За 9 месяцев под его руководством разработана программа финансового оздоровления предприятия, проведены неотложные меры по недопущению банкротства, стабилизации производственной и финансово-экономической деятельности, снижению социальной напряженности и дальнейшему развитию научно-производственного потенциала предприятия.


В короткие сроки привлечены дополнительные источники финансирования, организована работа по уменьшению дебиторской задолженности, проведено рефинансирование кредитов с целью снижения процентной ставки, а кредитный портфель снижен с 1,55 млрд до 1,1 млрд за счет получения авансовых платежей по заключенным договорам.


В рамках антикризисной программы сформирован портфель заказов, необходимый для стабильной работы предприятия. На 37% снижены затраты на сырье и материалы для внутренних нужд и на 12% – на услуги сторонних организаций по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, экономии топливно-энергетических ресурсов и денежных средств предприятия. Ежегодная экономия от выполнения мероприятий плана составит порядка 25–30 млн рублей.


Проведены преобразования для укрепления научно-технического потенциала предприятия. Возобновлена работа по НИОКР. Организовано взаимодействие с АО «Авиадвигатель» для активизации деятельности по стабилизации показателей качества сплава ВВ751 для нового авиадвигателя пятого поколения ПД-14 (среднемагистральный самолет МС-21) и получения заказа на НИОКР на сплав на основе ВВ750, ВВ753 для двигателя шестого поколения ПД-35.


Компания выполнила все социальные обязательства перед сотрудниками: проведена индексация тарифных ставок и окладов, выплачена задолженность по производственным премиям рабочим, а также согласно коллективному договору им предоставлены все льготы, финансирование которых прекратилось при прежней администрации.


На сегодняшний день ОАО «ВИЛС» не имеет задолженности по заработной плате и налоговым платежам. Продолжение реализации программы восстановления, начатой в 2017 году, и плана развития до 2020 года позволят выйти на положительный финансовый результат и обеспечить дальнейшее успешное развитие предприятия. Решением этих задач займется новый генеральный директор Александр Опарин.


Александр Опарин окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск по специальности «автоматизированные системы управления», а также Донской государственный технический университет по специальности «экономика», имеет звание подполковника запаса МО РФ. После службы в Вооруженных силах занимал руководящие позиции на производственных предприятиях «Технокров» и «Тушинский машиностроительный завод», руководил отделом в строительном и эксплуатационном департаменте Министерства обороны РФ. Был начальником управления по взаимодействию с военными округами холдинга «Гарнизон» – одного из крупнейших предприятий в системе Минобороны, а с мая 2015 года работал генеральным директором «Центра аварийно-спасательных и экологических операций», который входит в число лидирующих на российском рынке аварийно-спасательных работ.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «ВИЛС»
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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
Компании
Авиадвигатель
ВИЛС
Минoбороны РФ
Тушинский МЗ
Проекты
2020-й год
МС-21

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