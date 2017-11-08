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ОНПП «Технология» встретила участников обнинского предуниверситария

09.11.2017 ОАО "ОНПП "Технология" 155 0
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Территория развития на ОНПП Технология
Посещение участниками каникулярного предуниверситария «Территория развития» учащимися 9-11 классов Московской и Калужской областей предприятия ОНПП «Технология».
Источник: http://www.technologiya.ru/

Предприятие посетили учащиеся 9-11 классов Московской и Калужской областей. Участники каникулярного предуниверситария «Территория развития» осмотрели производство ОНПП «Технология» и встретились с представителями Совета молодых ученых и специалистов.


Во время экскурсии по предприятию будущие ученые, рабочие и инженеры познакомились с различными этапами создания крупногабаритных агрегатов и конструкций из полимерных композиционных материалов, выпускаемых предприятием для аэрокосмической отрасли.


Участников предуниверситария поразили масштабы производства, уникальное оборудование, а также готовые изделия, например, обечайки головных обтекателей ракеты-носителя «Протон-М» и семиметровые панели кессона киля отечественного авиалайнера МС-21. После посещения производства ребята встретились с представителями Совета молодых ученых и специалистов, которые рассказали школьникам о преимуществах и перспективах работы на прославленной «Технологии». Ребята узнали, какие возможности для роста дает предприятие и какими достижениями гордится молодежь обнинского НПП.


«У нас в гостях побывали ребята, которые вдумчиво и осознанно относятся к выбору профессии. Надеюсь, во время общения мы смогли донести мысль о том, что быть ученым, инженером, рабочим — здорово и интересно, ведь это дает возможность изменить мир», - поделилась впечатлениями о встрече председатель СМУС ОНПП «Технология» Валентина Кирюшина.


Предуниверситарий «Территория развития» - совместный проект Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ и обнинского управления общего образования. Мероприятия проекта проходили в первом наукограде в дни школьных каникул, участниками стали более 250 учащихся 9-11 классов Московской и Калужской областей. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и квестов школьники получили возможность побывать на ведущих предприятиях региона с целью интенсивного погружения в профессии.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
МС-21

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