ОНПП «Технология» встретила участников обнинского предуниверситария
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Посещение участниками каникулярного предуниверситария «Территория развития» учащимися 9-11 классов Московской и Калужской областей предприятия ОНПП «Технология».
Источник: http://www.technologiya.ru/
Предприятие посетили учащиеся 9-11 классов Московской и Калужской областей. Участники каникулярного предуниверситария «Территория развития» осмотрели производство ОНПП «Технология» и встретились с представителями Совета молодых ученых и специалистов.
Во время экскурсии по предприятию будущие ученые, рабочие и инженеры познакомились с различными этапами создания крупногабаритных агрегатов и конструкций из полимерных композиционных материалов, выпускаемых предприятием для аэрокосмической отрасли.
Участников предуниверситария поразили масштабы производства, уникальное оборудование, а также готовые изделия, например, обечайки головных обтекателей ракеты-носителя «Протон-М» и семиметровые панели кессона киля отечественного авиалайнера МС-21. После посещения производства ребята встретились с представителями Совета молодых ученых и специалистов, которые рассказали школьникам о преимуществах и перспективах работы на прославленной «Технологии». Ребята узнали, какие возможности для роста дает предприятие и какими достижениями гордится молодежь обнинского НПП.
«У нас в гостях побывали ребята, которые вдумчиво и осознанно относятся к выбору профессии. Надеюсь, во время общения мы смогли донести мысль о том, что быть ученым, инженером, рабочим — здорово и интересно, ведь это дает возможность изменить мир», - поделилась впечатлениями о встрече председатель СМУС ОНПП «Технология» Валентина Кирюшина.
Предуниверситарий «Территория развития» - совместный проект Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ и обнинского управления общего образования. Мероприятия проекта проходили в первом наукограде в дни школьных каникул, участниками стали более 250 учащихся 9-11 классов Московской и Калужской областей. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и квестов школьники получили возможность побывать на ведущих предприятиях региона с целью интенсивного погружения в профессии.
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08.11.2017
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