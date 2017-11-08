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Lockheed Martin создаст лазеры для истребителей

09.11.2017 Военно-промышленный курьер 238 0
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SHiELD
Разработка боевых лазеров для авиации ведётся в рамках проекта SHiELD.
Источник: www.popmech.ru

Корпорация Lockheed Martin будет разрабатывать боевые лазеры для самолетов, сообщает Warspot со ссылкой на портал flightglobal.com.

В рамках программы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) для истребителей ВВС США планируется создать лазерную систему, способную уничтожать ракеты в воздухе. В августе прошлого года исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракт на разработку с компанией Northrop Grumman. Стоимость работ оценена в $39,3 млн, срок выполнения заказа – до сентября 2021 года. Контракт с Lockheed Martin оценивается в $26,3 млн.

Представители Lockheed Martin заявляют, что корпорация уже накопила достаточный опыт работы с лазерными системами, чтобы создать лазерную защиту для боевых самолётов. Установка будет состоять из трех ключевых элементов: системы наведения, охлаждения и питания, а также твердотельного лазера.

Современные технологии позволяют истребителям уклоняться от выпущенных по ним ракет, используя системы радиоэлектронной борьбы или тепловые ловушки. Командование американских ВВС считает эти способы "самозащиты" недостаточными и планирует оснастить боевые самолеты системами, которые будут не "обманывать", а уничтожать ракеты на безопасном расстоянии, поражая их лазерным лучом.

Планируется устанавливать SHiELD на истребители четвертого поколения, в частности, на McDonnell Douglas F-15 Eagle и Lockheed Martin 16 Fighting Falcon. При этом самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и F-35 Lightning II пока не планируют оснащать дополнительными системами защиты, поскольку подвесные модули увеличивают их радиолокационную заметность.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
MD Helicopters
Northrop Grumman

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