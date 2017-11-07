Армия России стала высокоточной и высокоэкономичной



Коллегия Минобороны России.

Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ Коллегия Минобороны России.Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Коллегия Минобороны подвела итоги развития вооруженных сил за последние пять лет

За последние пять лет в разы возросла боевая мощь Российской армии и Военно-морского флота. Прогресс был достигнут благодаря развитию высокоточных средств поражения и внедрению в войсках опыта сирийской кампании. Об этом на заседании коллегии Минобороны рассказали министр Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По словам военачальников, в ближайшие годы стремительное обновление вооруженных сил продолжится.

На прошедшем 7 ноября в Москве заседании коллегии Минобороны руководители военного ведомства подвели итоги развития российских вооруженных сил за последние пять лет. За это время удалось создать армию XXI века, умеющую воевать в условиях современных конфликтов.

Сергей Шойгу рассказал собравшимся, что с 2012 года вчетверо выросла оснащенность войск современным оружием. Его доля составляет 58,9%, а к 2020 году этот показатель должен достичь 70%. В дальнейшем основное внимание при развитии российских вооруженных сил будет уделяться высокоточным системам, внедрению новых систем связи и радиоэлектронной борьбы.

Эту тему более подробно осветил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, значительно обновлена стратегическая ядерная триада, причем перевооружение коснулось каждого из компонентов. В наземных частях появились 12 полков, вооруженных мобильными комплексами "Ярс", на море на боевое дежурство заступили подводные лодки "Борей-А", а в небесах — обновленные бомбардировщики Ту-160М.

Параллельно, как отметил Валерий Герасимов, на новый уровень удалось вывести систему воздушно-космической обороны. За счет строительства новых радаров и модернизации имеющихся было создано сплошное радарное поле вдоль границ РФ, ликвидирован разрыв в Арктике. Новые спутники в количестве 55 единиц позволяют надежно отслеживать пуски баллистических ракет и действия авиации потенциальных противников.

Российские вооруженные силы успешно прошли испытание, которым стал конфликт в Сирии. Более того, при поддержке российских военных удалось освободить от исламских радикалов почти всю территорию республики и уничтожить 54 тыс. боевиков, включая 2,8 тыс. выходцев из РФ.

Начальник Генштаба особо отметил, что Сирия стала настоящей школой для российских вооруженных сил. Именно там отрабатывалась тактика применения высокоточных средств поражения. С честью выдержали испытание боем многие новейшие системы вооружения. Через горнило сирийского конфликта прошли все командующие округами и почти все командиры дивизий.

За последние пять лет вооруженные силы России освоили применение высокоточных средств поражения большой дальности, которые в сочетании с новым поколением беспилотников позволили создавать высокоэффективные разведывательно-ударные контуры. Кроме того, были созданы специализированные органы управления, которые отвечают за эффективное применение высокоточного оружия.

В войсках появилось свыше 1,8 тыс. беспилотников, которые могут вести разведку в любое время суток. На очереди принятие на вооружение нового поколения БЛА, способных действовать на удалении до 3 тыс. км от базы. Именно информация с дронов-разведчиков позволяет успешно применять высокоточные ракеты и бомбы.

Радикально изменилась система управления войсками, которая сейчас основана на современных системах связи и обмена данными. Она позволяет командованию следить за ситуацией на поле боя и управлять войсками в любой части света в режиме реального времени.

Важной ударной силой (опять же по опыту Сирии) стали средства радиоэлектронной борьбы. Развитие отечественных средств РЭБ ведется в упреждающем режиме, чтобы войска могли нейтрализовать не только существующие, но и перспективные системы радиосвязи и навигации противника. В войсках уже около 2 тыс. новых комплексов.

Российский флот вновь действует в дальней морской зоне. Обеспечено постоянное присутствие в Средиземном море. Российские корабли регулярно появляются практически во всех районах Мирового океана, ведут патрулирование и борются с пиратами. Наплаванность экипажей кораблей в текущем году выросла до рекордных 57 суток.

На этом фоне Российская армия становится всё более профессиональной. Число контрактников достигло 384 тыс. Они, в частности, составляют почти 100% старшин и сержантов. В ВДВ уже имеются батальоны, целиком сформированные из контрактников. На флоте из профессионалов полностью состоят экипажи субмарин.

Замминистра обороны генерал армии Руслан Цаликов рассказал о повышении финансовой эффективности и ресурсной обеспеченности военного ведомства. В результате мер по передаче в муниципальные фонды неиспользуемых объектов и военных городков удалось снизить расходы и при этом обеспечить обновление и расширение военной инфраструктуры, улучшить жилищные и бытовые условия, а также медицинское обслуживание военнослужащих. Новые базы появились во всех уголках страны — от Черного моря до Арктики.

Николай Сурков