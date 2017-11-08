Австралийская верфь Austal поставит дополнительные патрульные корабли островным государствам Тихоокеанского региона



Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана.

Источник: Austal Ships Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана.Источник: Austal Ships

ЦАМТО, 8 ноября. Верфь Austal получит дополнительный заказ в рамках проекта "Замены патрульных кораблей островных государств Тихоокеанского региона" (PPBR – Pacific Patrol Boats Replacement).

Об этом было объявлено в ходе состоявшегося 6 ноября посещения предприятия Austal премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, которого сопровождал глава правительства Восточного Тимора Мари Алькатири (Mari Alkatiri).

Как предполагается, Восточный Тимор получит два новых патрульных корабля класса "Гардиан", что увеличит общий заказ с 19 до 21 ед.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных кораблей со стальным корпусом в рамках проекта PPBR. Стоимость соглашения составила 305 млн. австрал. долл. Стоимость самого строительства оценивается в 280 млн. австрал. долл., а начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австрал. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных кораблей.

Новые корабли заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона т.н. "тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых заканчивается. Реализация данной программы позволит этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону и будет способствовать обеспечению безопасности в регионе.

Строительство первого корабля уже ведется, его передача заказчику запланирована на 3-й квартал 2018 года. Полностью поставки предполагается завершить к 2023 году.

Austal планирует построить корабли на предприятии в Хендерсоне, а их обслуживание будет проводиться на предприятии в Кернсе (Квинсленд).

Длина новых патрульных кораблей составит 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, осадка – 2,5 м, максимальная расчетная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 23 человека.