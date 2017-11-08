Австралийская верфь Austal поставит дополнительные патрульные корабли островным государствам Тихоокеанского региона
|
|
Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана.
Источник: Austal Ships
ЦАМТО, 8 ноября. Верфь Austal получит дополнительный заказ в рамках проекта "Замены патрульных кораблей островных государств Тихоокеанского региона" (PPBR – Pacific Patrol Boats Replacement).
Об этом было объявлено в ходе состоявшегося 6 ноября посещения предприятия Austal премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, которого сопровождал глава правительства Восточного Тимора Мари Алькатири (Mari Alkatiri).
Как предполагается, Восточный Тимор получит два новых патрульных корабля класса "Гардиан", что увеличит общий заказ с 19 до 21 ед.
Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных кораблей со стальным корпусом в рамках проекта PPBR. Стоимость соглашения составила 305 млн. австрал. долл. Стоимость самого строительства оценивается в 280 млн. австрал. долл., а начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австрал. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных кораблей.
Новые корабли заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона т.н. "тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых заканчивается. Реализация данной программы позволит этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону и будет способствовать обеспечению безопасности в регионе.
Строительство первого корабля уже ведется, его передача заказчику запланирована на 3-й квартал 2018 года. Полностью поставки предполагается завершить к 2023 году.
Austal планирует построить корабли на предприятии в Хендерсоне, а их обслуживание будет проводиться на предприятии в Кернсе (Квинсленд).
Длина новых патрульных кораблей составит 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, осадка – 2,5 м, максимальная расчетная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 23 человека.
|
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.08.2017 На верфи Austal заложен киль головного патрульного катера PPB
11.05.2016 Контракт на сторожевые катера для островных государств Тихого океана
28.06.2017 Австралийская "Независимость" победила американскую "Свободу"
29.05.2017 Freedom и Independence заглянут под воду
26.04.2017 Очередной катамаран класса "Сперхед" поступил в ВМС США
09.12.2016 LCS – крепкие корабли, требующие доработки
12.10.2016 Внезапный выход из прибрежной зоны
02.09.2016 «VT Халтер мэрин» планирует принять участие в модернизации Восточного флота ВМС Саудовской Аравии