Связисты мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде осваивают средства связи нового поколения
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Командно-штабная машина (КШМ) Р-145БМА.
Источник: http://huntsmanblog.ru/
ЦАМТО, 8 ноября. Со связистами мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.
Специалисты связи учились применять в боевых условиях модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 и радиорелейные станции связи Р-419МП.
Особое внимание в ходе тренировки уделялось организации сети спутниковой связи для подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер".
Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец и весит всего 16 кг.
На тренировку привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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08.11.2017
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