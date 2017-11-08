США передали ВМС Греции четыре шлюпки с жестким корпусом RHIB



Патрульный катер «Марк-5» (Mark V).

Источник: media.defenceindustrydaily.com Патрульный катер «Марк-5» (Mark V).Источник: media.defenceindustrydaily.com

ЦАМТО, 8 ноября. В порту Маратхи (залив Суда, остров Крит) в присутствии представителей командования ВМС США и Греции состоялась церемония передачи греческому флоту четырех шлюпок с жестким корпусом RHIB.

Как сообщает пресс-служба ВМС США, передача шлюпок выполнена безвозмездно в рамках американской программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles).

На основании раздела 516 Акта об оказании помощи иностранным государствам от 1961 года Министерство обороны США имеет право передачи избыточного военного имущества иностранным государствам. В рамках положений Акта вооруженные силы определяют имущество, которое является избыточным.

Шлюпки RHIB обычно предназначены для флотов стран-партнеров и передаются по сниженной стоимости или в качестве гранта.

ВМС Греции получили шлюпки в качестве гранта. Они будут применяться, в том числе, для охраны кораблей ВМС Греции.