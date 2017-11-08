США передали ВМС Греции четыре шлюпки с жестким корпусом RHIB
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Патрульный катер «Марк-5» (Mark V).
Источник: media.defenceindustrydaily.com
ЦАМТО, 8 ноября. В порту Маратхи (залив Суда, остров Крит) в присутствии представителей командования ВМС США и Греции состоялась церемония передачи греческому флоту четырех шлюпок с жестким корпусом RHIB.
Как сообщает пресс-служба ВМС США, передача шлюпок выполнена безвозмездно в рамках американской программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles).
На основании раздела 516 Акта об оказании помощи иностранным государствам от 1961 года Министерство обороны США имеет право передачи избыточного военного имущества иностранным государствам. В рамках положений Акта вооруженные силы определяют имущество, которое является избыточным.
Шлюпки RHIB обычно предназначены для флотов стран-партнеров и передаются по сниженной стоимости или в качестве гранта.
ВМС Греции получили шлюпки в качестве гранта. Они будут применяться, в том числе, для охраны кораблей ВМС Греции.
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08.11.2017
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