BAE Systems предложила ВМС Таиланда проект многофункционального фрегата "Тип-31"



Церемония закладки для ВМС Таиланда головного фрегата проекта DW3000H на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 16.05.2016.

Источник: ВМС Таиланда / www.facebook.com/prthainavy Церемония закладки для ВМС Таиланда головного фрегата проекта DW3000H на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 16.05.2016.Источник: ВМС Таиланда / www.facebook.com/prthainavy

ЦАМТО, 8 ноября. BAE Systems на выставке Defense and Security-2017 в Бангкоке представила ВМС Таиланда проект многофункционального фрегата "Тип-31" в рамках плана закупки для тайского флота дополнительного корабля данного класса в ближайшие несколько лет.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в 2013 году ВМС Таиланда заказали один легкий фрегат DW-3000H, который будет построен южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по программе стоимостью 14,6 млрд. батов (около 468 млн. долл. на момент заказа). Этот 122-метровый корабль должен быть поставлен заказчику в августе 2018 года. Командование ВМС Таиланда высказало намерение приобрести, по крайней мере, еще один дополнительный фрегат, средства на закупку которого должны быть выделены, начиная с 2019 года. В контексте этого плана BAE Systems представила свой проект фрегата.

Британская компания предлагает построить фрегат "Тип-31" в партнерстве с местной судостроительной промышленностью. BAE Systems уже имеет прочные партнерские отношения с Navin Dockyard Mahidol Adulyadej Navt в Саттахипе, оказывая тайской компании всестороннюю помощь в разработке и строительстве 90-метровых патрульных кораблей океанской зоны "Краби" на базе проекта VT-90M.

Первый корабль класса "Краби" был введен в эксплуатацию в августе 2013 года, второй планируется передать флоту в 2019 году. ВМС Таиланда имеют потребность в шести кораблях данного типа (программа по строительству третьего и четвертого кораблей, как ожидается, будет одобрена течение следующих двух лет).

При строительстве фрегата "Тип-31" может быть задействован тот же механизм сотрудничества, что и по программе VT-90M. При этом BAE Systems готова обеспечить 100-процентную передачу технологий строительства фрегата.