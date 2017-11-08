BAE Systems предложила ВМС Таиланда проект многофункционального фрегата "Тип-31"
|
|
Церемония закладки для ВМС Таиланда головного фрегата проекта DW3000H на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 16.05.2016.
Источник: ВМС Таиланда / www.facebook.com/prthainavy
ЦАМТО, 8 ноября. BAE Systems на выставке Defense and Security-2017 в Бангкоке представила ВМС Таиланда проект многофункционального фрегата "Тип-31" в рамках плана закупки для тайского флота дополнительного корабля данного класса в ближайшие несколько лет.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, в 2013 году ВМС Таиланда заказали один легкий фрегат DW-3000H, который будет построен южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по программе стоимостью 14,6 млрд. батов (около 468 млн. долл. на момент заказа). Этот 122-метровый корабль должен быть поставлен заказчику в августе 2018 года. Командование ВМС Таиланда высказало намерение приобрести, по крайней мере, еще один дополнительный фрегат, средства на закупку которого должны быть выделены, начиная с 2019 года. В контексте этого плана BAE Systems представила свой проект фрегата.
Британская компания предлагает построить фрегат "Тип-31" в партнерстве с местной судостроительной промышленностью. BAE Systems уже имеет прочные партнерские отношения с Navin Dockyard Mahidol Adulyadej Navt в Саттахипе, оказывая тайской компании всестороннюю помощь в разработке и строительстве 90-метровых патрульных кораблей океанской зоны "Краби" на базе проекта VT-90M.
Первый корабль класса "Краби" был введен в эксплуатацию в августе 2013 года, второй планируется передать флоту в 2019 году. ВМС Таиланда имеют потребность в шести кораблях данного типа (программа по строительству третьего и четвертого кораблей, как ожидается, будет одобрена течение следующих двух лет).
При строительстве фрегата "Тип-31" может быть задействован тот же механизм сотрудничества, что и по программе VT-90M. При этом BAE Systems готова обеспечить 100-процентную передачу технологий строительства фрегата.
|
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2017 В Перу спущен на воду десантный вертолетный корабль-док
22.04.2016 ВМС Бразилии намерены продолжить программу модернизации флота
28.12.2011 Южная Корея намерена приватизировать ядро своего ОПК
01.09.2010 Бразилия временно заморозила программу строительства океанских патрульных кораблей
26.10.2017 Ракетные комплексы HIMARS стали "водоплавающими"
26.10.2017 Состоялась церемония крещения второго патрульного корабля класса "Ривер-2", предназначенного для ВМС Великобритании
19.10.2017 BAE Systems поставит ВС США 20 БРЭМ M88A2 "Геркулес"
17.10.2017 Катар приобретет шесть учебно-боевых самолетов Hawk