В Санкт-Петербурге подписан акт приемки буксира "РБ-369", построенного для ВМФ России
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Рейдовый буксир проекта 16609.
Источник: http://www.sdelanounas.ru/blogs/25376/
ЦАМТО, 8 ноября. В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии "Пелла" Государственной комиссией подписан акт приемки буксира "РБ-369" проекта 16609, построенного для вспомогательного флота ВМФ России.
Государственные испытания буксира проходили в полигонах Балтийского моря. Все заложенные в проект судна технические характеристики подтверждены. В ближайшее время судно войдет в состав вспомогательных сил Северного флота РФ.
На церемонии подписания акта приемки присутствовали представители профильных управлений Главного командования ВМФ, службы Управления транспортного обеспечения Западного военного округа, представители Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства, руководство и работники завода.
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением от места базирования сил ВМФ до 100 миль), снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также работы в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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08.11.2017
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