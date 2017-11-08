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Современные тренажерные комплексы РВСН позволяют воссоздавать маршруты боевого патрулирования ПГРК "Ярс"

09.11.2017 ЦАМТО 172 0
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Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс".
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 8 ноября. Современные тренажерные комплексы РВСН позволяют в трехмерной модели местности воссоздавать маршруты боевого патрулирования мобильного ракетного комплекса "Ярс" в любом регионе страны.

Программное и информационное обеспечение новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные агрегаты ПГРК "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. Тренажерные комплексы разработаны как для автономных пусковых установок, так и для других агрегатов, таких как машина обеспечения боевого дежурства, машина дистанционного разминирования "Листва", боевых противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М".

При этом новейшие имитаторы БПДМ позволяют задействовать в тренировках полноценные экипажи. Тренажеры не только фиксируют их положение в виртуальном пространстве, но и отражают действия расчетов на экранах монитора.

Тренажер позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажерный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий ДРФ, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Особенность тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления крупногабаритной техникой с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах за счет датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

В этом году в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило около 100 новейших тренажеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
08.11.2017
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