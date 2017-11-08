Санкции США не повлияют на ВТС России с другими странами, заявил Бондарев
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Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Уткин
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении российского ОПК не повлияют на уровень военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами, заявил журналистам глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами успешно осуществляется, несмотря ни на какие санкции. И будет осуществляться в дальнейшем", - сказал сенатор.
Он напомнил, что, согласно выступлению президента РФ Владимира Путина, прогнозируемая сумма экспорта вооружений и военной техники, составляет 15,3 миллиарда долларов, что является "очень достойным показателем".
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08.11.2017
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