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Военный эксперт рассказал, куда направлены противоракеты на Аляске

09.11.2017 РИА Новости 254 0
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SM-3_003
Третья ступень ракеты SM-3 – разгонная. Источник: Оружие России.

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ракеты-перехватчики наземного базирования на военной базе Форт Грили (штат Аляска) направлены против российских и китайских ракет, но Россия обладает вооружением, способным преодолевать ПРО США, заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее сообщалось, что агентство противоракетной обороны (MDA) США закончило размещение на Аляске ракет наземного базирования, предназначенных для борьбы с ракетными угрозами. Теперь на базе всего находится 44 такие противоракеты. По данным издания Defense News, главной задачей комплекса является противодействие ракетным угрозам со стороны Ирана и КНДР.

"Иранская ракета никогда не полетит над Аляской и северокорейская тоже, а вот главный пучок траектории российских и китайский ракет как раз идет через Северный полюс с заходом через именно Аляску на территорию США", - сказал Ивашов.

По его словам, ПРО США является достаточно современной и способна не только затруднять пролет, но и даже сбивать российские и ракеты, но у России есть разработки по прорыву противоракетной обороны и крылатые ракеты.

"Американцы в основном рассчитывают траекторию полета российских ракет и выставляют ПРО по траектории их полета. Однако и траекторию полета ракет можно изменять, также идут разработки новых комплексов, благодаря которым ракеты будут идти не через Северный полюс, так что вариантов прорыва американской ПРО много. Есть ракеты способные делать маневр, есть крылатые ракеты, которые будут подавлять противоракеты", - отметил эксперт.
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США

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