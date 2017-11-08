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Россия поставила Мьянме шесть Як-130

09.11.2017 ТАСС 221 0
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Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер 1803), февраль 2017 года.
Источник: menadefense.net

Как сообщили в ФСВТС, еще одну партию планируется передать в 2018 году

БАНГКОК /Таиланд/, 8 ноября. /ТАСС/. Мьянма получила шесть учебно-боевых самолетов Як-130 в рамках контракта от 2015 года, дополнительную партию планируется поставить в 2018 году. Об этом в среду на выставке Defense & Security 2017 сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, который возглавляет российскую делегацию на выставке.

"В настоящее время на вооружении ВВС Республики Союз Мьянма состоят шесть единиц учебно-боевых самолетов Як-130. Поставку дополнительной партии в рамках контракта от 2015 года планируется осуществить в 2018 году", - сказали в ФСВТС.

Контракт на поставку Мьянме самолетов Як-130 был подписан в 2015 году. Первые три самолета были поставлены в 2016 году, вторая тройка - в 2017 году.

Международная выставка и конференция по обороне и безопасности Defense & Security 2017 проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке. Выставка проводится под патронажем правительства и министерства обороны Таиланда с 1985 года, традиционно собирая ведущих производителей и заказчиков вооружения и военной техники сухопутных войск, военно-морского флота, авиации и средств ПВО.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Мьянма
Россия
Таиланд
Продукция
Як-130
Компании
ФСВТС РФ

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