Экипаж крейсера "Аврора" пополнят 14 образцовых матросов-курсантов
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Музей Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипаж крейсера Балтийского флота "Аврора" пополнят 14 матросов-отличников, проходящих военную службу по призыву в санкт-петербургском объединенном учебном центре Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.
"Командование и личный состав легендарного крейсера первого ранга "Аврора" готовятся к прибытию молодого пополнения. Для этого уже отобрано 14 образцовых курсантов, проходящих военную службу по призыву в объединенном учебном центре ВМФ, расположенном в Санкт-Петербурге", - сказал Мугинов.
Он отметил, что кандидаты на право проходить службу в составе экипажа корабля "номер один" заменят моряков, у которых срок "срочной" службы подошел к концу.
"Все они, как правило, родом из самых отдаленных населенных пунктов страны и являются отличниками по всем показателям выпускных квалификационных экзаменов", - добавил представитель ЗВО.
Легкий артиллерийский крейсер первого ранга "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, прошел реставрацию в Кронштадтском морском заводе (структурное подразделение Объединенной судостроительной корпорации), где проведен доковый ремонт корпуса корабля, в ходе которого заварена трещина выше ватерлинии. заменены системы пожаротушения и сигнализации. Параллельно была обновлена музейная экспозиция.
"Аврора" - находящийся на плаву военный корабль с рабочими системами и механизмами, обеспечивающими его жизнедеятельность в автономном режиме в течение 20 суток. Экипаж из военных моряков во главе с командиром обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.
Крейсер "Аврора" является объектом культурного наследия Российской Федерации, реликвией Российского флота и символом Великой октябрьской социалистической революции 1917 года.
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08.11.2017
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