Более миллиона боеприпасов вернули в российские арсеналы после ремонта



Патроны. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Патроны. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона штук боеприпасов возвращено в запас после ремонта, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"На арсеналах возобновлен ремонт боеприпасов, благодаря чему уже более 1 миллиона штук боеприпасов возвращено в запас", - сказал Булгаков в интервью официальному печатному органу Минобороны России - газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.

Он отметил, что в настоящее время успешно реализуется инновационный проект по внедрению современной укупорки боеприпасов из композитных материалов с повышенной стойкостью к воздействию пламени.

"При создании современной и безопасной системы хранения ракет и боеприпасов наряду со строительством новых хранилищ мы избавляемся от старых складов и непригодного оружия и боеприпасов", - подчеркнул замминистра обороны РФ.

По его словам, "еще в 2013 году мы полностью перешли от утилизации боеприпасов методом подрыва к утилизации промышленным способом на специализированных предприятиях; промышленным способом утилизировано более 2,5 миллиона тонн боеприпасов".