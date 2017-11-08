Офицеры российского спецназа освоят конную подготовку
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Лошади. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Joel Saget
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В программы обучения командиров спецподразделений введены новые дисциплины: горная и конная подготовка, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.
По его словам, программы подготовки в военных вузах постоянно претерпевают изменения; делается это исходя из опыта практического применения Вооруженных сил РФ.
"Например, будущих офицеров в обязательном порядке сейчас обучают вопросам применения авиации и артиллерии в бою, то есть каждый выпускник военного вуза может при необходимости быть и авиационным корректировщиком, и наводчиком артиллерийского огня. В программы обучения командиров спецподразделений введены такие новые дисциплины, как горная и конная подготовка", - сказал Панков в интервью официальному печатному органу Минобороны России - газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.
Он отметил, что в военных академиях и училищах также реализованы программы по изучению вопросов кибербезопасности.
"Для всех направлений подготовки офицеров - вне зависимости от их будущего профиля - в программы обучения введена дисциплина "Защита государственной тайны", - добавил генерал армии.
В составе Минобороны России в настоящее время имеется 28 образовательных организаций высшего образования и восемь филиалов. Среди них - три военных учебно-научных центра видов ВС РФ, 11 военных академий, Военный университет, 12 военных училищ и Военный институт физической культуры.
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08.11.2017
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