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Аксенов не исключил, что в Крыму будут строить авианосцы

09.11.2017 РИА Новости 653 2
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Max Vetrov

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство авианосцев возможно в перспективе на керченском судостроительном заводе "Залив", сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

"Судостроительный керченский завод "Залив" имеет самый большой док сухой в Российской Федерации, длиной 375 метров. Это позволяет строить все, вплоть до авианосцев. Возможно, и такие решения здесь будут приняты", - сказал Аксенов.

Судостроительный завод "Залив" находится в Керчи, является градообразующим предприятием и одним из крупнейших предприятий этой отрасли в Восточной Европе. Завод имеет две технологические линии постройки судов. Известен как строитель военных фрегатов. Расположен на берегу Керченского пролива, между двумя морями - Черным и Азовским, в защищенной от восточных ветров бухте. Занимает площадь более 140 гектаров.
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Греция
Италия
Россия
Словакия
Уганда
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
133
№1
09.11.2017 01:37
Док узковатый для авианосца всего 60 м. И не надо забывать ,что на Северной верфи в Санкт - Петербурге уже идут или должны идти для этого работы.
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RU
Павел 1978
8732
№2
09.11.2017 07:17
для АВ хорошо подходит цех 55 Севмаша.
Для этого нужно: заменить краны на более мощные,
отмодерить бассейн и шлюз.

На Заливе также нужна замена кранов и расширение
предстапельной плиты. Но кроме этого квалификация Залива
вызывает сомнения. Им её до АВ ещё долго наращивать.
В своё время в СССР Залив рассматривался, но был отклонён.

На ДВ ещё можно будет скоро строить.

Что касаемо СВ, то там что-то очень вяло модерн идёт.

По совокупности факторов - Севмаш, а Залив - УДК, БДК.
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