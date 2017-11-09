Аксенов не исключил, что в Крыму будут строить авианосцы
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Max Vetrov
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство авианосцев возможно в перспективе на керченском судостроительном заводе "Залив", сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.
На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.
"Судостроительный керченский завод "Залив" имеет самый большой док сухой в Российской Федерации, длиной 375 метров. Это позволяет строить все, вплоть до авианосцев. Возможно, и такие решения здесь будут приняты", - сказал Аксенов.
Судостроительный завод "Залив" находится в Керчи, является градообразующим предприятием и одним из крупнейших предприятий этой отрасли в Восточной Европе. Завод имеет две технологические линии постройки судов. Известен как строитель военных фрегатов. Расположен на берегу Керченского пролива, между двумя морями - Черным и Азовским, в защищенной от восточных ветров бухте. Занимает площадь более 140 гектаров.
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08.11.2017
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hidrogenium66
133
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№1
09.11.2017 01:37
Док узковатый для авианосца всего 60 м. И не надо забывать ,что на Северной верфи в Санкт - Петербурге уже идут или должны идти для этого работы.
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Павел 1978
8732
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№2
09.11.2017 07:17
для АВ хорошо подходит цех 55 Севмаша.
Для этого нужно: заменить краны на более мощные,
отмодерить бассейн и шлюз.
На Заливе также нужна замена кранов и расширение
предстапельной плиты. Но кроме этого квалификация Залива
вызывает сомнения. Им её до АВ ещё долго наращивать.
В своё время в СССР Залив рассматривался, но был отклонён.
На ДВ ещё можно будет скоро строить.
Что касаемо СВ, то там что-то очень вяло модерн идёт.
По совокупности факторов - Севмаш, а Залив - УДК, БДК.
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