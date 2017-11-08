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Более 90% опрошенных россиян уверены в способности армии защитить страну

09.11.2017 РИА Новости 192 0
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Военнослужащий в России. Архивное фото
Военнослужащий в России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 90% россиян уверены в способности российской армии защитить страну при возникновении угрозы извне, по мнению большинства, обороноспособность РФ в последние несколько лет укрепилась, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Оценки боеспособности вооруженных сил РФ близки к максимально возможным: 93% россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны других стран, армия сможет нас защитить", - говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Главными задачами, стоящими сегодня перед российской армией, респонденты называют защиту граждан и территориальной целостности страны (43%), а также укрепление боеспособности страны (32%). Главным достижением вооруженных сил страны за последние пять лет считается модернизация вооружения, выяснил ВЦИОМ, - об этом говорит треть участников опроса (34%), ещё 15% респондентов называют в числе главных достижений действия в Сирии.

Социологи отмечают, что динамику одобрения деятельности российской армии в последнее пятилетие "можно охарактеризовать как устойчиво положительную".

"По данным последнего опроса, доля тех, кто положительно оценивает работу вооруженных сил РФ, составила 88% (с 52% в 2012 году).Оценки состояния вооруженных сил также растут: в 2017 году 62% оценивают его как очень хорошее/хорошее и только 5% - как плохое/очень плохое", - показал опрос.

В последние несколько лет (2015-17 года) россияне оценивают деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу в среднем в 4,7 балла из 5 возможных.

"Респонденты в большинстве своем отмечают эффективность мер по повышению уровня обороноспособности страны: 86% считают, что за последние 2-3 года она повысилась (в первую очередь, об этом судят по модернизации вооружения) и только 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 9% опрошенных", - уточняют социологи.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что армия в глазах российского общества сегодня является одним из наиболее одобряемых государственных институтов.

"Основывается эта поддержка и одобрение на убеждении россиян, что в случае реальной военной угрозы вооруженные силы эффективно справятся с задачей защиты граждан и страны, благодаря, в том числе, успешно проводимой модернизации вооружений. Высока оценка наших граждан личности и вклада в укрепление престижа и мощи армии министра обороны Шойгу. Последние годы в правительстве РФ среди всех министров он является самым популярным и эффективным по мнению наших сограждан", - сказал глава фонда ВЦИОМ, комментируя результаты исследования.

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены в октябре 2017 года, в ходе каждого из них было опрошено по 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 1998-2016 годах проводились квартирные опросы.
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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