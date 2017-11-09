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США раскрыли секрет победы над Россией в космосе

09.11.2017 Lenta.ru 686 3
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Космические корабли Boeing CST-100 Starliner, Orion NASA и Dragon 2 SpaceX.
Космические корабли Boeing CST-100 Starliner, Orion NASA и Dragon 2 SpaceX.
Источник: фото NASA/Amber Watson

Скотт Пейс, исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США, в интервью Scientific American описал стратегию, которой в настоящее время придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе.

"Теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли? Если мы хотим стать мировым лидером в области освоения космоса сегодня, нам нужны проекты, которые являются одновременно сложными и реалистичными, но которые также предполагают осмысленное международное партнерство и участие частного сектора", — заявил Пейс.

По его мнению, данная стратегия значительно отличается от того, что делалось в 1960-х и 1970-х годах Соединенными Штатами и Советским Союзом. "В то время речь шла о том, чтобы продемонстрировать лидерство, делая то, что не могла сделать другая страна", — отметил исполнительный секретарь.

По мнению эксперта, переориентация НАСА с пилотируемой миссии на Луну вместо Марса связана с возможностью интеграции в программу международных партнеров, тогда как полет на Красную планету был бы в значительной степени американским проектом.

"Они были настолько амбициозными (проекты миссий на Марс и астероиды — прим. "Ленты.ру"), что не предоставляли возможности для международных или коммерческих партнерств, и поэтому, я бы сказал, они фактически противоречат национальным интересам США. И причина, по которой мы занимаемся космосом, это не сам космос, а продвижение национальных интересов США", — заявил Пейс.

Пейс также высказался о возможной конкуренции дорогого носителя SLS (Space Launch System), создаваемого Boeing, и дешевых ракет частных американских компаний Blue Origin и SpaceX. "Тяжелые ракеты являются стратегическими национальными активами, такими, как авианосцы", — заявил эксперт. С ним не согласились в ArsTechnica, указав на различные источники финансирования проектов Boeing, Blue Origin и SpaceX.
08.11.2017
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Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
SLS
Луна
Марс

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Алексей60
2178
№1
09.11.2017 07:07
Непонятно, какое отношение заголовок имеет к содержанию статьи?
И что, на Марс американцы уже не летят?
+1
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UA
Андрей_К
3229
№2
09.11.2017 08:24
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
Непонятно, какое отношение заголовок имеет к содержанию статьи?
А  помойму все понятно: раньше США самостоятельно продвигали космические программы - но это противоречило их интересам, поскольку никак не увеличивало их влияние в мире, сейчас же они хотят пригласить в космос и другие страны и так увеличить своё влияние и тем победить Россию.
Хотя что они под этим понимают? ...
Типа еще одна программа аналогичная F35?
Тиражирование "удачного" опыта по выкачиванию денег из союзников.
0
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RU
Друг Георгия
553
№3
09.11.2017 08:49
"...В огороде бузина, а в Киеве - дядька!", т.е., ниочём...
+2
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