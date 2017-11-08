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Трамп назвал КНДР "адом, которого не заслуживает ни один человек"

09.11.2017 Интерфакс-АВН 134 0
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Армия КНДР
Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017.
Источник: © REUTERS / KCNA

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея является адом, которого не заслуживает ни один человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая в парламенте Южной Кореи, Д.Трамп лично обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну: "Вооружения, которыми ты обзаводишься, не делают тебя безопаснее, они ставят твой режим перед лицом большой опасности. Каждый шаг, который ты делаешь в этом мрачном пути, повышают риски, с которыми ты сталкиваешься".

"Северная Корея - этот не тот рай, который представлял себе твой дед. Это ад, который не заслуживает ни один человек", - заявил он.

Д.Трамп отметил, что "несмотря на все преступления, которые ты (лидер КНДР - ИФ) совершил", США "предложат путь к лучшему будущему".

"Он начинается с прекращения агрессии твоего режима, конца разработки баллистических ракет и полной, доказуемой и окончательной денуклеаризации", - подчеркнул американский президент.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд

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