Трамп назвал КНДР "адом, которого не заслуживает ни один человек"



Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017.

Источник: © REUTERS / KCNA Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017.Источник: © REUTERS / KCNA

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея является адом, которого не заслуживает ни один человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая в парламенте Южной Кореи, Д.Трамп лично обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну: "Вооружения, которыми ты обзаводишься, не делают тебя безопаснее, они ставят твой режим перед лицом большой опасности. Каждый шаг, который ты делаешь в этом мрачном пути, повышают риски, с которыми ты сталкиваешься".

"Северная Корея - этот не тот рай, который представлял себе твой дед. Это ад, который не заслуживает ни один человек", - заявил он.

Д.Трамп отметил, что "несмотря на все преступления, которые ты (лидер КНДР - ИФ) совершил", США "предложат путь к лучшему будущему".

"Он начинается с прекращения агрессии твоего режима, конца разработки баллистических ракет и полной, доказуемой и окончательной денуклеаризации", - подчеркнул американский президент.