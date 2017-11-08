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Трамп призвал КНДР "не испытывать" США

09.11.2017 Интерфакс-АВН 139 0
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский лидер Дональд Трамп обратился к КНДР с призывом не испытывать США.

"(Северокорейский - ИФ) Режим интерпретировал сдержанность (США - ИФ) в прошлом как слабость. Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с теми, что были в США в прошлом", - сказал он, выступая в парламенте Южной Кореи.

"Не надо недооценивать нас. Не надо испытывать нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, нашу общее процветание и нашу священную свободу", - обратился он к КНДР.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд

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