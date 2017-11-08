Трамп призвал КНДР "не испытывать" США



Президент США Дональд Трамп.

Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO Президент США Дональд Трамп.Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский лидер Дональд Трамп обратился к КНДР с призывом не испытывать США.

"(Северокорейский - ИФ) Режим интерпретировал сдержанность (США - ИФ) в прошлом как слабость. Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с теми, что были в США в прошлом", - сказал он, выступая в парламенте Южной Кореи.

"Не надо недооценивать нас. Не надо испытывать нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, нашу общее процветание и нашу священную свободу", - обратился он к КНДР.