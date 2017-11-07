Предприятия ОПК Северной Осетии сэкономят 3,5 млн рублей благодаря налоговым льготам



Источник: wikipedia.org Источник: wikipedia.org

Льготы по налогу на имущество для предприятий Ростеха в регионе призваны увеличить количество рабочих мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 ноября. /ТАСС/. Семь предприятий оборонно-промышленного комплекса в Северной Осетии сэкономили по 500 тыс. рублей каждое за счет освобождения от налога на имущество, сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы регионального министерства промышленности и транспорта.

"Семь предприятий с января 2017 года смогли сэкономить по 500 тыс. рублей за счет освобождения их от налога на имущество. Сэкономленные средства они смогут направить на модернизацию производства и налаживание дальнейшего производства", - сказал собеседник агентства.

Согласно республиканскому закону налоговые льготы предусмотрены для предприятий, входящих в госкорпорацию "Ростех". На сегодняшний день их задолженность составляет порядка 270 млн рублей. Налоговые льготы призваны помочь вывести их из банкротного состояния, а также увеличить количество рабочих и в целом создать благоприятные инвестиционные условия в республике.

Согласно поправкам в двух республиканских законах - "О налоге на имущество организаций" и "О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков" предусматривается заключение специальных инвестиционных контрактов с предприятиями, реализующими проекты по приоритетным направлениям. На период действия такого контракта в случае создания новых рабочих мест республиканским законодательством предусмотрены льготы в части освобождения от налогообложения имущества, приобретенного в целях реализации инвестпроекта в течение пяти лет, а также снижение до 13,5% налога на прибыль.

Законопроекты разработаны в рамках договоренностей главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с руководством Ростеха.

В настоящее время в Ростех входят семь предприятий Северной Осетии, в частности "Бином", "Топаз", "Гран", Алагирский завод сопротивлений. Все эти предприятия испытывают трудности с заказами и кадрами. Для их активизации Битаров и глава Ростеха Сергей Чемезов заключили договоренность об анализе предприятий специалистами корпорации. Представители Ростеха вместе со специалистами в республике разработали план по финансовому оздоровлению.

Реанимация оборонных предприятий в Северной Осетии

Также в рамках реанимации республиканских предприятий ОПК многие из них будут объединять и переносить производственные площадки, сконцентрированные во Владикавказе, в районы республики. Таким образом, согласно плану, будут увеличиваться госзаказы, рабочие места в районах и налогооблагаемая база.

Так, завод "Бином" во Владикавказе объединится с заводом сопротивлений в Алагирском районе. Оба предприятия производят резисторы, причем из Владикавказа производственную площадку "Бинома" перенесут в Алагирский район, что позволит там создать новые рабочие места.

Кроме того, планируется создать региональный сервисно-технический ремонтный центр военной техники и аппаратуры на базе завода "Янтарь". Уже была проведена работа по присоединению активов завода в Северной Осетии к ОАО "Алмаз" в Ростове-на-Дону. Проект может войти в госпрограмму развития оборонно-промышленного комплекса на 2018-2025 годы и представить на утверждение в правительстве РФ, сказал представитель пресс-службы минпромтранса Северной Осетии.