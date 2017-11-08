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Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения

09.11.2017 ТАСС 136 0
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БПК «Адмирал Пантелеев»
БПК «Адмирал Пантелеев».
Источник: nashflot.ru

Также моряки подразделений антитеррора отработают практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения и тренировки в рамках визита российских моряков в Камбоджу, который начался 7 ноября. Об этом в среду сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В рамках неофициального захода отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в Камбоджу предусмотрено проведение ряда совместных российско-камбоджийских мероприятий. В частности, в соответствие с планом визита, спланирована двусторонняя тренировка по вопросам пополнения запасов. Также моряки подразделений антитеррора двух стран обменяются опытом по противодействию терроризму и отработают практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности", - сообщил Воскресенский.

Он добавил, что корабли ТОФ и ВМС Камбоджи проведут учения по связи и совместному маневрированию. Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

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