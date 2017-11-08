Первая проверка боеготовности танковой дивизии завершилась в Челябинской области
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Танк Т-72Б3.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
По данным пресс-службы военного округа, в проверке боеготовности принимали участие более 5 тыс. солдат
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Первая проверка боеготовности 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), которая была сформирована в конце 2016 года, с участием более 5 тыс. военнослужащих завершилась в Челябинской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"В ходе первой проверки боеготовности личный состав был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники", - отметили там.
По данным пресс-службы, в проверке боеготовности принимали участие более 5 тыс. военнослужащих. "Сформированное год назад соединение подтвердило высокий уровень боеготовности и способность выполнить задачи по предназначению", - уточнили в ЦВО.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года, дислоцирована на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевых машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
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08.11.2017
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