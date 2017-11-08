Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин рассказал, каких принципов придерживается Россия в сфере ВТС

09.11.2017 РИА Новости 231 0
0
Понравилась новость?
 +1
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 7 ноября 2
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 7 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в продаже военной продукции, но всегда исходит из интересов мировой стабильности, контролирует использование своего оружия контрагентами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, нужно укреплять связи с нашими стратегическими партнерами, при этом налаживать контакты с новыми заказчиками. Безусловно, мы заинтересованы в получении коммерческой выгоды от продажи военной продукции, но всегда будем ставить во главу угла интересы глобальной и региональной безопасности и стабильности", - сказал Путин, открывая заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Россия твердо привержена своим обязательствам в борьбе с терроризмом, ответственно подходит к выбору контрагентов, а также контролю за тем, как используют нашу технику и оружие ее получатели", - подчеркнул он.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.11 13:53
  • 378
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 13:48
  • 6
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 09.11 13:37
  • 5590
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.11 13:36
  • 118
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 09.11 13:35
  • 2
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 09.11 13:30
  • 2
Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск
  • 09.11 13:07
  • 1
На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"
  • 09.11 13:05
  • 2
На ракетные комплексы "Ярс" перевооружены за пять лет 12 полков РФ
  • 09.11 13:05
  • 17
Генштаб ВС РФ предсказал смену оружия стратегического сдерживания
  • 09.11 12:34
  • 2
"Шайтан" — в небе над Россией! (Hamshahri, Иран)
  • 09.11 12:07
  • 19
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 09.11 11:56
  • 98
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 09.11 11:50
  • 15
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 09.11 11:30
  • 1
Свободное ношение оружия
  • 09.11 10:04
  • 21
Полтонны – слабый аргумент
другие обсуждаемые темы