Путин рассказал, каких принципов придерживается Россия в сфере ВТС
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 7 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в продаже военной продукции, но всегда исходит из интересов мировой стабильности, контролирует использование своего оружия контрагентами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нужно укреплять связи с нашими стратегическими партнерами, при этом налаживать контакты с новыми заказчиками. Безусловно, мы заинтересованы в получении коммерческой выгоды от продажи военной продукции, но всегда будем ставить во главу угла интересы глобальной и региональной безопасности и стабильности", - сказал Путин, открывая заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.
"Россия твердо привержена своим обязательствам в борьбе с терроризмом, ответственно подходит к выбору контрагентов, а также контролю за тем, как используют нашу технику и оружие ее получатели", - подчеркнул он.
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08.11.2017
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