На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей



Источник: Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov Источник: Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov

Господдержку переориентируют на электромобили и автопилоты

Минэкономразвития России предложило выделять на автопром 65 млрд рублей ежегодно до 2025 года, сообщили "Известиям" в министерстве. Помимо традиционных программ стимулирования спроса на автомобили, средства пойдут на разработку национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей. По мнению российских экспертов, в стране с самым большим запасом газа на планете более перспективно развивать газомоторный транспорт. А автопилоты должны появиться только после создания соответствующей инфраструктуры.

Предложение Минэкономразвития содержится в новой редакции "Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года". Первый вариант этого документа был готов еще в мае нынешнего года. Первую редакцию стратегии разрабатывал Минпромторг, но после критики вице-премьера Аркадия Дворковича стратегию пришлось дорабатывать. Финальную версию документа правительство должно утвердить в ближайшее время. В стратегии используется термин "новые виды техники" — это электромобили, автопилотируемые машины и гибриды.

— Мы предлагаем переориентировать государственную поддержку на новые виды техники. Речь идет о сумме порядка 65 млрд рублей в год. Поддержка может включать такие инструменты как софинансирование НИОКР для разработки технологий производства транспортных средств с новыми свойствами (консорциумы, субсидии), поддержка стартапов (то, что делается сейчас по линии Национальной технологической инициативы и институтов развития), поддержка дизайн-центров и развитие инжиниринговых центров для комплектаторов, — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Автопром России ежегодно получает дотации, в последнее три года суммы растут: в 2015 году из бюджета было выделено 43 млрд рублей, в 2016-м — 50 млрд, в 2017-м — 65 млрд рублей, на фоне этого каплей в море кажутся цены на гироскутеры. Минэкономразвития фактически просит зафиксировать нынешнюю сумму помощи и сделать ее ежегодной в течение семи лет.

Российские автопроизводители ("АвтоВАЗ", ГАЗ и Sollers) уже имеют готовые к внедрению электромобили. "АвтоВАЗ", являясь частью Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, вдобавок имеет доступ к иностранным технологиям. Но в компании сейчас считают более приоритетным не электрическое, а газовое направление. В пресс-службе автогиганта подчеркнули, что хотели бы прежде всего продвигать свой газомоторный автомобиль Lada Vesta CNG. В "Группе ГАЗ" также настаивают на необходимости развития газовых автомобилей, упирая на географические и климатические особенности нашей страны.

Газовый транспорт оптимален с точки зрения экономичности и экологичности, подчеркнули в пресс-службе "Группы ГАЗ".

В Минтрансе полагают, что развитию электротранспорта препятствует ряд сдерживающих факторов.

— Потенциал для развития соответствующей инфраструктуры заключается в техническом совершенствовании транспортных средств и снижении стоимости их приобретения, стандартизации оборудования, связанного с эксплуатацией электромобилей, и в развитии сети электрозарядных станций, — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Масштабные инвестиции в электротранспорт не приведут к желаемым результатам даже через семь лет, убежден партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

— Безусловно, приятно, что правительство не хочет отставать от общемирового тренда электрификации автомобиля, эти технологии нужно иметь, — подчеркнул Игорь Моржаретто. — Но печально, что на всех уровнях сейчас прекращено развитие транспорта на газомоторном топливе. Электромобили займут хоть сколько-то значимую долю автопарков в лучшем случае лет через десять.

Технологии автопилота в России разрабатывают "Группа ГАЗ", "КамАЗ" и "Яндекс", но полноценного прототипа пока нет ни у кого. Не стоит ожидать появления автопилотируемого транспорта и в перспективе ближайших 5–7 лет, уверен управляющий партнер ERUssia Partners Сергей Бургазлиев.

— Для появления автономного транспорта в России нужны законодательная база, нормальные дороги с качественной разметкой и инфраструктурой для обмена информацией. У нас ничего из этого нет, поэтому преждевременно говорить об инвестициях в этот транспорт, — сказал Сергей Бургазлиев.

По данным аналитического агентства "Автостат", парк электромобилей в России по итогам первой половины 2017 года составил 1,1 тыс. штук. Треть всех этих машин зарегистрирована в Москве.

Тимур Хасанов