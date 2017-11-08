"Физик", "Пакет" и "Хризантема". На что способно новое российское оружие
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Показательный огневой удар из противотанкового ракетного комплекса Штурм-С на полигоне Луга в Ленинградской области.
Источник: © РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Коц. Новейшие противотанковые ударные системы, современные боеприпасы для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), мощные торпеды - эти и другие перспективные вооружения начали поступать в войска с 2016 года. Замминистра обороны России генерал армии Павел Попов отметил, что такие успехи достигнуты за счет тесного сотрудничества ведомства с концерном "Росатом". Он добавил, что уже удалось проработать более полутора тысяч научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил. А с 2012 года в интересах армии было внедрено более 300 инновационных образцов. Более подробно о последних военных новинках, упомянутых генералом Поповым, - в материале РИА Новости.
Бронебойный аргумент
Модернизация боеприпасов может дать вторую жизнь даже устаревшему или устаревающему оружию. Яркий пример - противотанковый гранатомет РПГ-7, принятый на вооружение Советской армии еще в 1961 году. Его штатный боеприпас - выстрел ПГ-7В - пробивает всего 260 миллиметров брони. Этого часто недостаточно для борьбы с современной бронетехникой, "обвешанной" экранами динамической защиты. Вместе с тем гораздо более "молодая" тандемная кумулятивная граната ПГ-7ВР "Резюме", выпущенная для этого же оружия, уверенно "берет" до 650 миллиметров брони и эффективно пробивает защиту. Подобных примеров успешной модернизации - масса. Как подчеркнул Павел Попов, с 2016 года были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Хризантема" и "Штурм", ПЗРК "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1".
Несмотря на то, что "Хризантему" впервые представили в 2005 году, со временем эта машина претерпела серьезные изменения. В войсках на сегодня имеется около 30 комплексов этого типа. ПТРК монтируется на шасси боевой машины пехоты БМП-3, что позволяет ему действовать на поле боя в едином строю с танками. Современная модификация "Хризантема-С" способна вести огонь по целям двумя типами боеприпасов: ракетой 9М123 с тандемно-кумулятивной боевой частью и фугасной 9М123Ф. Единовременно на пусковой установке могут находиться две ракеты.
Оба типа ракет могут уничтожать цели на дальности от 400 до 5000 метров при наведении по лазерному лучу и от 400 до 6000 метров при наведении по радиоканалу. Скорость поражаемых наземных целей составляет до 60 километров в час, воздушных - до 340 километров в час. Бронепробиваемость ракеты с кумулятивной боевой частью составляет от 1000 до 1100 миллиметров за динамической защитой. Этого с лихвой хватит, чтобы поразить в "лоб" башни, к примеру, американский M1A2 Abrams в последних модификациях.
Предшественником "Хризантемы" в войсках являются самоходные ПТРК "Штурм-С", стоящие на вооружении с 1979 года. Его последняя модификация "Штурм-СМ" способна вести огонь всеми вариантами "сухопутной" версии ракет "Атака" с бронепробиваемостью до 800 миллиметров. Впрочем, ударные средства не единственное, чем сильны российские "Хризантема" и "Штурм". Обе машины интегрированы в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиям (КСАУ ПТФ). Эта боевая сеть позволяет координировать действия самоходных ПТРК на поле боя, распределять между ними цели, выставлять приоритет на их уничтожение.
|Установка ПТРК в составе войск.
|Источник: личное
"Система значительно повышает эффективность артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, таких как "Штурм" и "Хризантема", а также переносных ПТРК, - ранее рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин. - С ее помощью осуществляется автоматизированное управление противотанковыми формированиями, ведется взаимодействие с вышестоящими пунктами. Входящие в ее состав технические средства позволяют вести разведку и наблюдение за местностью, выдавать целеуказания средствам поражения. Передача данных и выдача команд осуществляются в защищенном режиме за считаные секунды".
Поймать торпеду
О планах по модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" информация в СМИ пока не появлялась. Самой последней модификацией оружия является "Игла-С", принятая на вооружение в 2001-2002 годах. В отличие от более ранних версий, этот ПЗРК отличается улучшенными характеристиками и новыми возможностями. Умелый боец с "Иглой-С" способен уничтожить даже беспилотник или низколетящую крылатую ракету на дальности до шести километров. Вероятно, дальнейшие работы по модернизации комплекса рассчитаны на то, чтобы "подтянуть" имеющийся в войсках арсенал "Игл" до уровня самого современного российского ПЗРК "Верба", который способен поражать ракетой 9М336 воздушные цели на удалении свыше шести километров и на высотах более четырех с половиной тысяч метров.
|Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 9К333 "Верба".
|Источник: https://www.gazeta.ru/
Что касается комплекса "Пакет-НК", упомянутого генералом Поповым, он представляет собой уникальную в своем роде систему корабельной обороны. Предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне, а также для уничтожения "входящих" торпед. Действует "Пакет-НК" в автономном режиме. Он самостоятельно выдает целеуказание для торпедной атаки подлодки противника, передает координаты цели антиторпедам, ведет предстартовую подготовку модулей боевых средств, а также управляет пусковыми установками. Оператору комплекса остается только нажать кнопку.
"Пакет-НК" - по-настоящему инновационный вид вооружений. Он входит в состав систем бортовой обороны самых современных российских корветов проекта 20380 ("Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий", "Совершенный"), а также фрегатов дальней морской зоны проекта 22350 (головной - "Адмирал Горшков"). "Пакет-НК" значительно повышает "живучесть" российских кораблей и делает их практически неуязвимыми для одиночных торпедных атак противника.
|Торпеда «Физик».
|Источник: bastion-opk.ru
"Физик" же, напротив, является сугубо наступательным оружием. Эта универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) может бить на рекордные 50 километров. Калибр боеприпаса - 533 миллиметра, вес боевой части - около 300 килограммов. Этого с лихвой хватит, чтобы вывести из строя надводный корабль любого типа (если, конечно, удачно попасть). Для наведения на цель используется активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 километра и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от двух до восьми метров в зависимости от типа и размера цели. Предусмотрена возможность телеуправления с общей длиной кабеля около 30 километров. Идеальное оружие для подводной засады.
"Физиком" планируется оснастить все российские подводные и надводные корабли, являющиеся носителями более старых УСЭТ-80 с эффективной дальностью стрельбы 18-20 километров. Таким образом, ударные возможности Российского флота в области торпедного вооружения вырастут более чем вдвое.
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08.11.2017
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