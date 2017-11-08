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Минобороны обеспечило жильем 447 тысяч военных за пять лет

09.11.2017 РИА Новости 130 0
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Строительство жилых домов. Архивное фото
Строительство жилых домов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ выполнило социальные обязательства по жилью в отношении 447 тысяч военнослужащих, заявил во вторник первый замглавы ведомства Руслан Цаликов.

На открытом заседании коллегии российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ в Москве его участники рассматривают ход и результаты выполнения майских указов президента России Владимира Путина, а также плана деятельности министерства до 2020 года. Открытый формат заседаний коллегии позволяет широкой общественности лучше узнать, чем живут ВС РФ и как решаются задачи обеспечения военной безопасности государства.

"За пять лет министерство обороны выполнило социальные обязательства по жилью в отношении 447 тысяч военнослужащих" - сказал Цаликов в ходе заседания. С учетом членов семей военнослужащих, всего жильем обеспечены более 1,5 миллиона человек.

По его словам, реализация мероприятий по обеспечению военнослужащих служебным жильем сегодня осуществляется тремя способами. Первый - формирование нового и оптимальное использование имеющегося специализированного жилищного фонда, который вырос в пять раз и превысил 60 тысяч служебных жилых помещений. Только в 2017 году служебный фонд МО пополнили 14 тысяч жилых помещений, что уже составляет 94% от плановых показателей 2017 года (15 тысяч).

Цаликов добавил, что также предусмотрена компенсация расходов за наем жилых помещений в населенных пунктах, где не может быть предоставлено служебное жилье из-за его отсутствия. В настоящее время ее получают 49 тысяч военнослужащих. Также строится новое жилье в гарнизонах, включая отдаленные, где наем жилых помещений невозможен (в том числе в районах Арктики, в жилых зонах заграничных баз РФ).

"В министерстве обороны за пять лет служебным жильем обеспечено 142,5 тысячи военнослужащих", - подчеркнул Цаликов, добавив, что успешно развивается накопительно-ипотечная система. Численность военнослужащих - участников этой программы с 2012 года (с 85,6 тысячи человек) возросла в 2,3 раза и составила 202 тысячи военнослужащих. Ежегодный прирост участников программы - более 20 тысяч военнослужащих. С 2012 года 76,8 тысячи человек реализовали по ней свое право на жилищное обеспечение.

Майские указы - широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение текущего президентского срока Путина. Среди них, в том числе, указ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был перенесен до 2018 года.

Как сообщало правительство РФ в мае 2017 года, из поручений, остающихся на исполнении, наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11, или 20,8%), Минстрое (8, или 15,1%) и Минобороны России (7, или 13,2%).

В частности, в мае 2012 года были изданы указы "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" и "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ".
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минэкономразвития РФ
Персоны
Путин Владимир
Цаликов Руслан
Проекты
2020-й год
Арктика

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