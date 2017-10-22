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Всем солдатам ЦАХАЛа выдадут "пехотные" ботинки

09.11.2017 Вести. Израиль по русски 904 0
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Ботинки ХИР
Источник: Фото пресс-службы ЦАХАЛа

Отдел технологии и логистики ЦАХАЛа принял решение экипировать всех солдат ботинками ХИР ("пехотными" - ивритская аббревиатура расшифровывается "хейль рагли"). Этот вид обуви, появившийся в израильской армии 11 лет назад, понравился многим военнослужащим различных родов войск как более удобный по сравнению с аналогами.

Ботинки ХИР сшиты из "дышащей" ткани, они быстрее шнуруются, приспособлены для длительной ходьбы и имеют еще множество достоинств. Именно их с помощью всевозможных ухищрений, включая самостоятельную покупку, хотя можно купить и другие ботинки на mebo.com.ua, стремились заполучить не только пехотинцы (точнее, солдаты избранных боевых частей, проходящие регулярную службу, для которых изначально создавалась эта обувь), но и остальные солдаты.


Теперь командование пошло навстречу солдатам и согласилось снабдить ботинками ХИР всех желающих. Но не сразу: изготовление обуви займет некоторое время. Производятся они в США.

Первыми вожделенную обувь получат артиллеристы, выдача начинается уже в воскресенье, 22 октября. В первом квартале 2018 года наступит очередь солдат-резервистов боевых частей. До тыловиков дело дойдет лишь в 2019 году. Полное переобувание армии завершится в течение ближайших двух лет.


Йоав Зейтун
22.10.2017
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принадлежат Вести. Израиль по русски
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Страны
Израиль
США

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