Всем солдатам ЦАХАЛа выдадут "пехотные" ботинки



Источник: Фото пресс-службы ЦАХАЛа Источник: Фото пресс-службы ЦАХАЛа

Отдел технологии и логистики ЦАХАЛа принял решение экипировать всех солдат ботинками ХИР ("пехотными" - ивритская аббревиатура расшифровывается "хейль рагли"). Этот вид обуви, появившийся в израильской армии 11 лет назад, понравился многим военнослужащим различных родов войск как более удобный по сравнению с аналогами.

Ботинки ХИР сшиты из "дышащей" ткани, они быстрее шнуруются, приспособлены для длительной ходьбы и имеют еще множество достоинств. Именно их с помощью всевозможных ухищрений, включая самостоятельную покупку, хотя можно купить и другие ботинки на mebo.com.ua, стремились заполучить не только пехотинцы (точнее, солдаты избранных боевых частей, проходящие регулярную службу, для которых изначально создавалась эта обувь), но и остальные солдаты.

Теперь командование пошло навстречу солдатам и согласилось снабдить ботинками ХИР всех желающих. Но не сразу: изготовление обуви займет некоторое время. Производятся они в США.

Первыми вожделенную обувь получат артиллеристы, выдача начинается уже в воскресенье, 22 октября. В первом квартале 2018 года наступит очередь солдат-резервистов боевых частей. До тыловиков дело дойдет лишь в 2019 году. Полное переобувание армии завершится в течение ближайших двух лет.

Йоав Зейтун