Новый компенсационный план от QNET

Высокая популярность бренда QNET у желающих попробовать свои силы в сфере прямых продаж во многом обусловлена повышенным вниманием компании к каждому сотруднику. На мировом рынке МЛМ есть фирмы, отправляющие новичков в «свободное плавание» в океане нового бизнеса. Практика показывает, что такое начало работы редко заканчивается результативно. Большинство новых сотрудников быстро сходят с дистанции. Нередки и случаи ухода распространителей, которым на первых порах удается добиться успеха, но развития не наблюдается.

Бренд QNET на деле подтверждает свое стремление повышать продуктивность работы каждого сотрудника. Работники этой компании получают возможность не только получить эффективное обучение, качественно освоить навыки профессии, но и постоянно совершенствоваться. Разработанный специалистами Кюнет новый компенсационный план является отличным стимулом для каждого, мечтающего о высоких результатах, достойных достижениях.

Главные моменты компенсационного плана

В каждой компании, специализирующийся на прямых продажах, у сотрудников есть две возможности получать доход и повышать его уровень. Прибыль складывается из полученных процентов с продаж и привлеченных сотрудников.

Компенсационный план QNET разработан для предоставления возможности работникам кроме основной оплаты получать дополнительный пассивный доход. О схеме, порядке его начисления отлично знает каждый сотрудник компании. Бренд ставит перед собой высокие цели. Его задачей является стремительное расширение, развитие продаж продукции высокого качества. Миссия QNET заключается в том, чтобы ее услугами и продуктами постоянно пользовались люди во всем мире.

Добиться такой цели можно только с штатом предприимчивых сотрудников, у которых складывается стабильный, успешный бизнес. Компенсационный план стимулирует работников стремиться к такому результату. Пассивный бизнес начисляется за:

привлечение,

повторение,

повышение,

поддержку.

У каждого сотрудника, руководствующегося в работе этими принципами, есть возможность получать постоянную стабильную прибыль, повышать свое благосостояние.

Привлечение и повторение

Главным фактором постоянного повышения объемов продаж является рост базы потребителей. Распространитель понимает, что уровень его дохода напрямую зависит от его умения привлекать новых покупателей. Поскольку компания QNET предлагает услуги, товары высокого качества, пользующиеся спросом на потребительском рынке, задачей сотрудника является только грамотная презентация. Если работник уделяет деятельности достаточно времени, старается совершенствовать свои коммуникативные, профессиональные способности, успех и рост ему гарантированы. Компания в свою очередь обеспечивает быструю выплату процентов от розничных продаж.

Компенсационный план включает поощрения за привлечение постоянных потребителей, так как именно на них делается основная ставка. Сотрудникам QNET выплачиваются ступенчатые, повышающиеся комиссионные:

за собственные регулярные покупки;

за повторные продажи одному потребителю.

Это стимулирует распространителей становиться наглядным примером для своих потребителей, пользоваться продукцией компании, что вызывает больший интерес, формирует чувство доверия. Кроме того, сотруднику, который сам пробует товар, проще качественно презентовать его покупателям.

Повышение и поддержка

Соласно отзывам о QNET, компания приветствует здоровый дух соперничества, формирует у сотрудников интерес к росту, совершенствованию. Для этого у бренда имеется система рангов, ознакомиться с которой может в любое время каждый работник. Независимо от стажа работы в Кюнет, личных особенностей характера, свою позицию в Achievers`Club постоянно проверяют все сотрудники. Успех других работников не может не вызывать желание повторить и улучшить результат.

Позиция в системе рангов не только тешит самолюбие, стимулирует к развитию. Удержание своего положение, повышение показателей за месяц, согласно компенсационному плану становится источником пассивного дохода.

Успешность работника находится в зависимости от работы его команды. Дальновидные сотрудники QNET, ставящие перед собой высокие цели, пользуются этой возможностью. Такие специалисты не просто подписывают новичков, создают свою структуру, они внимательно следят за работой своих подопечных. Оказание помощи, поддержки новичкам, позволяет в несколько раз быстрее расширять базу покупателей, увеличивать объемы продаж.

В компенсационном плане нашлись бонусы и для этого направления деятельности. В случае дружной, результативной работы всех членов команды:

растут естественные доходы от повышающихся объемов продаж;

предусмотрен бонус за повышение позиции в системе рангов;

выплачиваются премиальные вознаграждения в течение всего года.

В Achievers`Club компания приглашает каждого сотрудника. Его основатели создали данную систему для того, чтобы настоящие звезды компании получили заслуженную славу. Человек, работа которого отмечена высокой позицией в системе рангов, испытывает чувство гордости, понимает, что компания ценит его старания, благодарит его за энтузиазм, высокие достижения. Для тех, кто пока находится на нижних позициях, наблюдение за сотрудниками, у которых отмечается постоянный рост, является стимулом для развития. К тому же, это прямое доказательство возможности достижения существенных успехов.