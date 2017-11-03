Социальная программа ОНПП «Технология» получила высокую оценку участников пленума «Профавиа»



Логотип ОАО "ОНПП "Технология".

Источник: http://technologiya.ru/ Логотип ОАО "ОНПП "Технология".Источник: http://technologiya.ru/

Основные параметры социальной программы ОНПП «Технология» и отчет о ее реализации были представлены на пленуме «Профавиа» в рамках рассмотрения вопроса о выполнении отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской Федерации. Сторонами отраслевого соглашения выступают «Профавиа», организации авиационной промышленности, «Союз машиностроителей России» и Минпромторг России.

Как было отмечено, ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина является одним из лидеров Калужской области в сфере обеспечения социальных прав и интересов своих сотрудников. Здесь организована и эффективно функционирует система стимулирования и поддержки работников, нередко превышающая требования законодательства.

«Наше предприятие оказалось одним из немногих, у кого социальной составляющей уделяется столько внимания. Озвучивая данные о количестве детей, отдохнувших этим летом в заводском лагере «Полет» (более 700), о том, что на ОНПП «Технология» действует здравпункт и ежемесячное количество обращений сотрудников по различным медицинским вопросам составляет в среднем 550 человек, перечисляя виды помощи молодым специалистам и общие расходы на социальную инфраструктуру, я получал хорошие отзывы в адрес «Технологии». Столь весомые результаты – это показатель эффективной совместной работы администрации, профсоюза и коллектива. Самое главное, что эта работа ведется непрерывно», - отметил советник генерального директора по связям с общественностью Александр Сычев, который представлял социальную программу на пленуме.

«Технология» оказалась лидером не только в сфере производства наукоёмкой продукции, но и в области предоставления дополнительных социальных благ трудящимся. В качестве примера можно привести такой ключевой индикатор как соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума в регионе. По отраслевому соглашению этот показатель не должен быть ниже 4, а у нас он выше. Коллективный договор, учитывающий массу нюансов, также является практически образцовым. Но особенно ценно, что наблюдается превышение фактического исполнения над гарантированными позициями. Что касается пленума, то он дал возможность глубже узнать проблемы отрасли, кроме того, я получил наглядное подтверждение тому, что наш опыт интересен и полезен коллегам», - поделился мнением председатель профсоюзного комитета ОНПП «Технология» Александр Борисов.