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Недостающее звено: российские беспилотники будут безопаснее автомобилей

03.11.2017 АО «Российские космические системы» 340 0
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LI-ION АКБ
Литий-ионная аккумуляторная батарея.
Источник: http://spacecorp.ru/

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») создали систему управления работой литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ) беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Ее применение существенно повысит безопасность беспилотной техники в сложных условиях, снизит стоимость ее обслуживания и увеличит массу полезной нагрузки. Система полностью выполнена на российской элементной базе.


Специалисты РКС создали высоконадежную систему управления для российских авиационных литий-ионных (LI-ION) АКБ нового поколения. Эти батареи более чем в 6 раз легче применяемых сегодня при создании БЛА никелевых АКБ, но требовательнее к условиям эксплуатации. Повышение зарядного тока может привести к возгоранию LI-ION АКБ, а полная разрядка – вывести из строя. Разработка РКС позволяет устранить эти недостатки. Система управления питанием контролирует все параметры АКБ и автоматически реагирует, предотвращая возникновение ситуаций, снижающих ее ресурс и надежность.


Начальник отдела разработки бортовых и наземных информационно-телеметрических устройств и систем АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в РКС) Сергей ШИХОВ: «Все видели возгорания автомобилей Tesla. К сожалению, это обратная сторона эффективности LI-ION аккумуляторов. Перед нами была поставлена задача не допустить ничего подобного при применении этого типа АКБ в отечественной авиационной промышленности. Мы выполнили эту задачу – любые нештатные ситуации на борту, связанные с условиями эксплуатации АКБ, полностью исключены».


Система управления работой АКБ постоянно контролирует температуру, напряжение на элементах батареи (блоках элементов). Перед полетом она автоматически проводит тестирование системы питания и только после этого дает сигнал к включению АКБ для обеспечения запуска двигателя и питания бортовых потребителей электроэнергией постоянного тока. При выходе параметров АКБ за эксплуатационные ограничения (по напряжению, температуре и т.д.) система дает сигнал на отключение АКБ от шин питания.


При снижении напряжения основного источника тока – генератора, а также в аварийных ситуациях система дает сигнал на включение АКБ и батарея работает как источник электрической энергии.


Система контроля АКБ состоит из общего вольтметра, датчика тока, авиационного интерфейса, блока управления коммутации и измерений параметров для семи секций (по структуре LI-ION батареи: каждая секция литий-ионной АКБ имеет напряжение 4,1 вольт, семь секций суммарно имеют напряжение 28,7 вольт, что соответствует авиационному стандарту напряжения борта в 27 вольт), каждая из которых оснащена отдельным датчиком температуры и вольтметром. Авиационной интерфейс выполняет функцию передачи телеметрических данных о состоянии АКБ в систему управления БЛА. Общий вольтметр измеряет напряжение бортовой сети и автоматически принимает решение подключить к бортовой системе батарею или отключить.


От применения современных АКБ напрямую зависит конкурентоспособность БЛА. Чем больше полезной нагрузки может брать аппарат при сравнимых летно-технических характеристиках, тем он более востребован на рынке. Для сравнения, масса отечественной никелевой АКБ для одного из российских БЛА достигает 44 кг, LI-ION аккумулятор аналогичной емкости и мощности вместе с разработанной в РКС системой управления весит около 7 кг. При том что среднеразмерному аппарату таких АКБ нужно две, смена поколений АКБ дает прирост массы полезной нагрузки в 74 кг. Для аппарата этого класса – гигантский показатель.


С самого начала проекта по созданию системы управления АКБ нового поколения РКС координирует работы с крупнейшими российскими частными и государственными авиационными конструкторскими бюро и заводами. Систему управления АКБ планируется применять при модернизации существующих и создании новых российских беспилотных летательных аппаратов.
03.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Tesla
НПО ИТ
РКC
Роскосмос
Проекты
БПЛА
ИТ

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