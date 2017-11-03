«КАМАЗ» и «Узавтосаноат» откроют совместное производство на территории Узбекистана
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Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/
Вчера, 2 ноября, в Ташкенте, в рамках визита Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергей Когогин и председатель правления АО «Узавтосаноат» Умиджан Салимов подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автотранспортных средств в Республике Узбекистан.
Производство грузовых транспортных средств под маркой КАМАЗ в Узбекистане будет организовано на мощностях ООО «UzAutoTrailer» (дочернее предприятие АО «Узавтосаноат»). Кроме того, в перспективе – создание совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики.
Согласно договору, ПАО «КАМАЗ» и АО «Узавтосаноат» будут осуществлять деятельность через АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» и ООО «UzAutoTrailer», соответственно. Так, ВТК «КАМАЗ» будет поставлять сборочные комплекты деталей и комплектующие в адрес UzAutoTrailer, в обязанностях UzAutoTrailer – сборка шасси, а также монтаж надстройки собственного и совместного производства. В рамках организации грузового автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором, до конца декабря текущего года планируется поставить первые 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей КАМАЗ в республике.
«Открытие совместного производства позволит объединить наши усилия с ведущим предприятием автопрома Узбекистана и расширить наше присутствие на экспортных рынках, – прокомментировал подписание договора генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – Кроме того, с появлением совместного сборочного производства на территории Узбекистана автотехника КАМАЗ с высокими техническими характеристиками станет ближе к потребителям. У них появится возможность обновить автопарк современной, надёжной, мощной грузовой автотехникой и внести вклад в развитие различных отраслей промышленности республики».
Первые собранные автомобили будут презентованы на совместном Дне клиента, который состоится в начале 2018 года. Реализация конечного совместного продукта будет осуществляться на внутреннем рынке Республики Узбекистан и на экспортных рынках через созданного сторонами дистрибьютора и его дилерскую сеть. Как предусмотрено договором, совместное предприятие-дистрибьютор, призванное обеспечить контроль сроков поставок техники конечному потребителю, полноты предлагаемого модельного ряда техники КАМАЗ, обеспечения реализации совместного продукта на экспортных рынках, будет создано в максимально возможные короткие сроки.
Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана в адрес предприятий ПАО «КАМАЗ».
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03.11.2017
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