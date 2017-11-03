Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«КАМАЗ» и «Узавтосаноат» откроют совместное производство на территории Узбекистана

03.11.2017 ПАО "КАМАЗ" 259 0
0
Понравилась новость?
 0
КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

Вчера, 2 ноября, в Ташкенте, в рамках визита Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергей Когогин и председатель правления АО «Узавтосаноат» Умиджан Салимов подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автотранспортных средств в Республике Узбекистан.


Производство грузовых транспортных средств под маркой КАМАЗ в Узбекистане будет организовано на мощностях ООО «UzAutoTrailer» (дочернее предприятие АО «Узавтосаноат»). Кроме того, в перспективе – создание совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики.


Согласно договору, ПАО «КАМАЗ» и АО «Узавтосаноат» будут осуществлять деятельность через АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» и ООО «UzAutoTrailer», соответственно. Так, ВТК «КАМАЗ» будет поставлять сборочные комплекты деталей и комплектующие в адрес UzAutoTrailer, в обязанностях UzAutoTrailer – сборка шасси, а также монтаж надстройки собственного и совместного производства. В рамках организации грузового автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором, до конца декабря текущего года планируется поставить первые 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей КАМАЗ в республике.


«Открытие совместного производства позволит объединить наши усилия с ведущим предприятием автопрома Узбекистана и расширить наше присутствие на экспортных рынках, – прокомментировал подписание договора генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – Кроме того, с появлением совместного сборочного производства на территории Узбекистана автотехника КАМАЗ с высокими техническими характеристиками станет ближе к потребителям. У них появится возможность обновить автопарк современной, надёжной, мощной грузовой автотехникой и внести вклад в развитие различных отраслей промышленности республики».


Первые собранные автомобили будут презентованы на совместном Дне клиента, который состоится в начале 2018 года. Реализация конечного совместного продукта будет осуществляться на внутреннем рынке Республики Узбекистан и на экспортных рынках через созданного сторонами дистрибьютора и его дилерскую сеть. Как предусмотрено договором, совместное предприятие-дистрибьютор, призванное обеспечить контроль сроков поставок техники конечному потребителю, полноты предлагаемого модельного ряда техники КАМАЗ, обеспечения реализации совместного продукта на экспортных рынках, будет создано в максимально возможные короткие сроки.


Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана в адрес предприятий ПАО «КАМАЗ».
03.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Компании
КАМАЗ
Персоны
Медведев Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.11 02:18
  • 35
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 04.11 01:40
  • 24
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 03.11 21:41
  • 7
Союзмаш сообщил о сокращении вложений в проект Ил-276 в 10 раз
  • 03.11 21:36
  • 3971
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.11 21:03
  • 100
На пороге - 258 МиГ-35
  • 03.11 20:01
  • 33
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 03.11 19:42
  • 21
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 03.11 19:30
  • 1
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский
  • 03.11 18:39
  • 37
Когда в стране некуда девать деньги
  • 03.11 18:06
  • 4
Станет ли российский истребитель-невидимка Су-57 ПАК-ФА самолетом шестого поколения? (The National Interest, США)
  • 03.11 17:04
  • 105
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 03.11 16:52
  • 1
Источник: сирийские ПВО открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
  • 03.11 16:37
  • 2
Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях
  • 03.11 15:36
  • 1
Британский флот "погряз в каннибализме"
  • 03.11 15:21
  • 1
«Длинная рука» Беларуси: «Полонез» бьет на 300 км
другие обсуждаемые темы