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«Длинная рука» Беларуси: «Полонез» бьет на 300 км

03.11.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 749 1
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Реактивная система залпового огня "Полонез"
Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Новейшая управляемая ракета белорусской РСЗО «Полонез» позволяет поражать цели на дальности до 300 км, что было подтверждено в ходе стрельбовых испытаний 26 октября, которые прошли на территории Гомельской области. Тем самым белорусский военно-промышленный комплекс в очередной раз подтвердил способность создавать оружие, соответствующее самым лучшим мировым образцам.


Принятие в 2016 году на вооружение реактивных систем залпового огня «Полонез» окончательно сняло с повестки дня вопрос приобретения российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э» (заявленная дальность поражения – до 280 км). Хотя напрямую сравнивать «Полонез» и «Искандер-Э» не совсем корректно – разные ракеты, системы наведения и боевые части – но стоит отметить, что для гипотетического Европейского театра военных действий белорусские РСЗО можно поставить в один ряд с российскими ОТРК. Что возможности данных систем могут взаимно дополнять друг друга при выполнении задач комплексного огневого поражения, как по плану обороны Республики Беларусь, так и в интересах нейтрализации Россией объектов ЕвроПРО.


Например, российские комплексы «Искандер-М» при их размещении в Калининградской области смогут наносить хирургические удары по любым военным объектам на территории Польши (в первую очередь – по командным пунктам, элементам американской ПРО в Редзиково, а также позициям ПВО). Дальность пуска в 500 километров, в совокупности с заявленными большой точностью и боевой частью весом почти в тонну позволят с большой долей вероятности поразить подобные объекты. Кроме того, особенности траектории полета ракет «Искандер-М» позволяют говорить о значительных трудностях по их поражению современными западными средствами ПВО и ПРО, которыми могут располагать польские вооруженные силы.


Стоит отметить, что в условиях Европейского ТВД залп корректируемых ракет РСЗО «Полонез» по эффективности будет в несколько раз превышать возможный залп ОТРК «Искандер-М», который ограничен их ценой за единицу и более узконаправленным характером использования в качестве оружия «точечного удара». Массированный залповый ракетный удар гораздо более важен в условиях быстро развивающейся американской системы ПРО в Восточной Европе и, к тому же, позволит практически «стереть с лица земли» целое войсковое подразделение потенциального противника на дальности до 300 км.


Стоит указать, что развертывание военной инфраструктуры у белорусских границ происходит в соответствии с планом НАТО о повышении оперативной готовности своих соединений и частей быстрого реагирования. Упор при этом делается на развертывание передовых командных пунктов, систем управления и связи, аэродромов, подготовку передовых пунктов развертывания и базирования для ВВС, сухопутных войск и военно-морского флота. В рамках военной науки все это называется «оперативным оборудованием театра военных действий».


Вполне вероятно, что в гипотетическом противостоянии целями для белорусских «Полонезов» могут стать авиабазы Минск-Мазовецкий, Демблин (Польша), авиабазы Зокняй (Литва), Резекне и Лиелварде (Латвия). Тем более характеристики отечественных РСЗО позволяют «работать» по таким площадным объектам, причем на недосягаемой для нынешних РСЗО «Смерч» дистанции. Кстати, после снятия с вооружения белорусских ВВС и войск ПВО бомбардировщиков Су-24 РСЗО «Полонез» можно считать их, пусть и своеобразной, но все же заменой. Нелишне будет отметить, что передовые командные пункты соединений быстрого реагирования НАТО, полигоны Нова-Демба, Елк (Польша), Рукла и Пабраде (Литва), на которых возможно размещение воинских формирований Альянса, также находятся в зоне досягаемости белорусских ракетных подразделений.


Радиус поражения РСЗО «Полонез». Схема носит демонстративный характер и показана только для ракеты с дальностью поражения до 300 км.
Источник: http://www.belvpo.com/

На предложенной схеме с радиусами поражения 200 и 300 км можно четко отследить возросшие огневые возможности системы «Полонез», которые могут уничтожать объекты противника находящиеся в оперативной глубине. Прикрытие с воздуха самих же комплексов могут осуществлять подразделения ЗРК С-300, дислоцирующиеся в западных и северо-западных районах Беларуси.


Павел Ковалев
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
9А52-2 Смерч
Искандер
Полонез РСЗО
С-300
Су-24
Проекты
NATO
ЕвроПРО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1931
№1
03.11.2017 15:21
Забавно вырезана территория России с кругов поражения белорусских РСЗО. Кстати, если проверялись пуски ракет на максимальную дальность на территории Белоруссии, то ракеты должны были пролететь через всю территорию государства прямо над жилыми домами.
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