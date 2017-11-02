Минобороны Индии одобрило закупку многоцелевых вертолетов NUH для ВМС страны



Первый опытный образец Р1 индийского легкого вертолета HAL LUH (регистрационный номер ZG4620) в первом полете. Бангалор, 06.09.2016.

Источник: Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Первый опытный образец Р1 индийского легкого вертолета HAL LUH (регистрационный номер ZG4620) в первом полете. Бангалор, 06.09.2016.Источник: Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

ЦАМТО, 2 ноября. Министерство обороны Индии одобрило проект приобретения 111 морских многоцелевых вертолетов NUH (naval utility helicopter), стоимость которых оценивается в 217,38 млрд. рупий (3,35 млрд. долл.).

Как сообщает Hindustan Times, программа, которая находилась на рассмотрении в течение 7 лет, была одобрена на прошедшем 31 октября под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман заседании Совета по оборонным закупкам (DAC).

Закупка будет реализована в рамках стратегического партнерства в формате "Делай в Индии". Данная политика предполагает организацию в Индии компаниями-разработчиками совместных предприятий и участие в них в качестве миноритарного партнера. При этом даже в категории "Делай в Индии" допускается приобретение ВиВТ у зарубежного разработчика, однако, доля таких закупок не должна превышать 10-15%.

Как сообщал ЦАМТО, 22 августа Министерство обороны Индии опубликовало запрос об информации о возможности поставки 123 морских многоцелевых вертолетов NMRH (naval multi-role helicopter), обладающих возможностями борьбы с подводными лодками, а также 111 вооруженных многоцелевых вертолетов NUH (naval utility helicopter) для применения с борта боевых кораблей. Общая стоимость двух проектов превышает 5 млрд. долл.

Для реализации двух проектов МО Индии направило запросы об информации ведущим компаниям-производителям. Первоначально ответы предполагалось получить в октябре 2017 года, но срок их подачи был продлен до 15 ноября. После оценки собранной информации МО Индии направит выбранным участникам запросы о предложениях. В рамках объявленного тендера производители представят официальные технические и коммерческие предложения. Как ожидается, в конкурсе примут участие компании из США, Европы и России. Одновременно будут выбраны индийские частные компании, которые выступят партнерами при производстве вертолетов. Как ожидается, на осуществление всех предварительных процедур до подписания контракта потребуется несколько лет.

Согласно источникам издания, 16 вертолетов NUH будут приобретены непосредственно у разработчика, а оставшиеся 95 ед. произведены на второй стадии проекта в Индии на совместном с частной индийской компанией предприятии.

Согласно запросу об информации, вертолеты NUH от компании разработчика предполагается получить в течение 5 лет с момента подписания контракта, а оставшиеся собрать в течение последующих 8 лет. Машины будут использоваться для огневой поддержки, проведения поисково-спасательных операций, ведения разведки и медицинской эвакуации, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания гуманитарной помощи.

Командование ВМС Индии планирует, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак" (лицензионная версия SA-316 "Алуэтт-3" компании Aerospatiale). NUH будут отличаться от легких вертолетов ВВС и СВ, поскольку должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, колесным шасси, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля. Вертолеты, построенные в стране, должны иметь не менее 40% компонентов, произведенных в Индии.