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Россия может передать Сербии самолеты Ан-26 вдобавок к истребителям МиГ-29

03.11.2017 ИА Regnum 460 0
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Военно-транспортный самолет Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 (бортовой номер 71386) ВВС Сербии.
Источник: Jan Beran / Airplane-Pictures.net

Россия, после безвозмездной передачи Сербии шести истребителей МиГ-29, может также предоставить республике два транспортных самолета Ан-26. Об этом сообщает "Sputnik Србиjа", не указывая источника информации.

По сведениям агентства, передача двух самолетов может состояться в течение ближайших десяти месяцев.

Во сколько предоставление помощи Сербии может обойтись российской стороне пока неизвестно, однако, по оценкам экспертов, один отремонтированный Ан-26 может стоить от пяти до восьми миллионов долларов.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре российская сторона передала Сербии шесть истребителей МиГ-29 в рамках военно-технической помощи.

Новая военная авиатехника поступила в ВВС Сербии впервые с 1987 года - практически все югославские МиГ-29, которые находились в составе 127-й истребительной эскадрильи, базировавшейся в Батайнице, были уничтожены во время агрессии НАТО против Югославии.

Помимо самолетов, договоренности между Москвой и Белградом, достигнутые в конце 2016 года, предусматривают также передачу Сербии 30 танков Т-72 и такого же количества бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь шла о поставках техники на общую суму 600 млн долларов.

Помимо этого, появлялась информация, что Белград проявляет интерес к закупке российских комплексов С-300 - оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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Страны
Россия
Сербия
Югославия
Продукция
Ан-26
БРДМ-2
МиГ-29
С-300
Т-72
Проекты
NATO

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