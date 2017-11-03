Американские истребители F-35 заржавели, узнали СМИ
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Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Источник: © Flickr / Day Donaldson
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил истребителями F-35 после того, как на самолетах нашли ржавчину, сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, следы коррозии, превышающей допустимые стандартами пределы, появились на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя.
По словам спикера Пентагона Джо Деллаведовы, ржавчина возникла по вине разработчика, компании Lockheed Martin.
"Выявленные дефекты в будущем необходимо исправить, но они не угрожают безопасности полетов на F-35 и не влияют на наши операции", - заявил Деллаведова в интервью агентству.
Самолет F-35 Lightning II - второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергаются критике в том числе со стороны президента Дональда Трампа, отмечены частые случаи технических неполадок.
Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания. Как отмечал Деллаведова, расследование не помогло установить, чем конкретно вызвано недомогание летчиков. По мнению представителя Военно-воздушных сил США Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.
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02.11.2017
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ID: 3396
316
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№1
03.11.2017 12:43
Ржа́вчина является общим термином для определения окислов железа.
Откуда " ... на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя" появилось железо?
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wedmed5
774
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№2
03.11.2017 13:04
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
вчина является общим термином для определения окислов железаСкорее всего перевод такой, возможно имелось ввиду коррозия.
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