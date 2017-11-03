Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американские истребители F-35 заржавели, узнали СМИ

03.11.2017 РИА Новости 502 2
0
Понравилась новость?
 +1
Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Источник: © Flickr / Day Donaldson

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил истребителями F-35 после того, как на самолетах нашли ржавчину, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, следы коррозии, превышающей допустимые стандартами пределы, появились на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя.

По словам спикера Пентагона Джо Деллаведовы, ржавчина возникла по вине разработчика, компании Lockheed Martin.

"Выявленные дефекты в будущем необходимо исправить, но они не угрожают безопасности полетов на F-35 и не влияют на наши операции", - заявил Деллаведова в интервью агентству.

Самолет F-35 Lightning II - второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергаются критике в том числе со стороны президента Дональда Трампа, отмечены частые случаи технических неполадок.

Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания. Как отмечал Деллаведова, расследование не помогло установить, чем конкретно вызвано недомогание летчиков. По мнению представителя Военно-воздушных сил США Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 3396
316
№1
03.11.2017 12:43
Ржа&#769;вчина является общим термином для определения окислов железа.
Откуда " ... на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя" появилось железо?
0
Сообщить модератору
RU
wedmed5
774
№2
03.11.2017 13:04
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
вчина является общим термином для определения окислов железа
Скорее всего перевод такой, возможно имелось ввиду коррозия.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.11 02:18
  • 35
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 04.11 01:40
  • 24
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 03.11 21:41
  • 7
Союзмаш сообщил о сокращении вложений в проект Ил-276 в 10 раз
  • 03.11 21:36
  • 3971
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.11 21:03
  • 100
На пороге - 258 МиГ-35
  • 03.11 20:01
  • 33
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 03.11 19:42
  • 21
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 03.11 19:30
  • 1
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский
  • 03.11 18:39
  • 37
Когда в стране некуда девать деньги
  • 03.11 18:06
  • 4
Станет ли российский истребитель-невидимка Су-57 ПАК-ФА самолетом шестого поколения? (The National Interest, США)
  • 03.11 17:04
  • 105
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 03.11 16:52
  • 1
Источник: сирийские ПВО открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
  • 03.11 16:37
  • 2
Росгвардия создала оперативный штаб по безопасности на крупных мероприятиях
  • 03.11 15:36
  • 1
Британский флот "погряз в каннибализме"
  • 03.11 15:21
  • 1
«Длинная рука» Беларуси: «Полонез» бьет на 300 км
другие обсуждаемые темы