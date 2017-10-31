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Утверждение, что Россия заполучила "20% нашего урана", ошибочно (The Washington Post)

03.11.2017 InoPressa.ru 483 0
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Газовые центрифуги
Газовые центрифуги для обогащения урана.
Источник: Павел Орлов / Лента.ру

Более года назад рубрика Fact Checker заклеймила как ложь различные заявления, которые Дональд Трамп, в то время кандидат в президенты, сделал по поводу предполагаемой роли Хиллари Клинтон в одобрении продажи "Росатому" канадской компании Uranium One, имеющей права на добычу в США, пишет журналист американской газеты The Washington Post Глен Кесслер. В статье автор подробнее рассматривает ключевое заявление о том, что продажа включала "20% нашего урана". Он приводит несколько примеров таких утверждений:


"Как наше правительство смогло одобрить продажу более 20% нашего урана в то же время, когда велось расследование ФБР?" (член Палаты представителей Девин Нуньес (республиканец от Калифорнии), интервью Fox с Нилом Кавуто, 26 октября 2017 года)


"Зная, что известно о России, было ли действительно хорошей идеей для администрации Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон одобрить сделку, дающую русским контроль над 20% наших запасов урана?" (Такер Карлсон в программе Fox "Tucker Carlson Tonight", 23 октября)


"Мы неоднократно отмечали, что добытый уран не может экспортироваться Россией без лицензии - которой у "Росатома" нет - но, тем не менее, 20-процентная цифра особенно вводит в заблуждение, - пишет Кесслер. - В рубрике Fact Checker мы описали ее чуть более точно как "лицензии на добычу примерно 20% от мощностей добычи урана в США". Однако это были неактуальные данные; оказывается, "20%" - это особенно устаревшая цифра".


"Источником первоначальной цифры в 20% является Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США, одно из ведомств, которое одобрило сделку в 2010 году, - говорится в статье. - Оно заявляло, что по состоянию на 2010 год лицензии "представляют примерно 20% от ныне лицензированных мощностей добычи урана методом подземного выщелачивания" в США". Этот метод является одним из двух способов добычи урана из-под земли и главным методом в США, добавляет автор.


Однако цифра в 20% была оценкой на 2010 год, которая теперь утратила свою актуальность.


"NRC выдала лицензии дополнительным предприятиям по добыче урана методом подземного выщелачивания с тех пор, как была сделана оценка о 20-процентной цифре (и это была оценка), - заявил представитель NRC изданию по электронной почте. - Наша нынешняя оценка была бы ближе к 10%".


Представитель ведомства добавил: "Обратите внимание также на то, что первоначальная цифра не включает традиционные шахты и даже близко не говорила, что они контролируют 20% американских урановых ресурсов".


Производственные мощности - это одно дело, но реальность - это то, сколько действительно производится, продолжает журналист. Бизнес Uranium One в США так быстро сократился, что сейчас он представляет собой крошечную часть от американского производства. В 2016 году шахта компании Уиллоу Крик добыла лишь 23 тонны, передает автор. Это 2,3% от всего производства США.


"Учитывая, что производство Uranium One составляет лишь 2% от и без того маленького американского производства - а не 20%, - то нервные заявления, что Клинтон "отдала" 20% американских атомных ресурсов или что Россия контролирует этот объем американского урана, просто абсурдны", - заключает Кесслер.


Глен Кесслер
31.10.2017
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