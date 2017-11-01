Частные военно-воздушные силы, которые готовят американских пилотов к следующей войне (Foreign Policy)



Подполковник ВВС США Эрик "Док" Шульц, погибший в авиационной катастрофе в районе авиабазы Неллис 05.09.2017.

Источник: ВВС США Подполковник ВВС США Эрик "Док" Шульц, погибший в авиационной катастрофе в районе авиабазы Неллис 05.09.2017.Источник: ВВС США

"Когда в начале сентября на испытательном полигоне в Неваде погиб в катастрофе, во время учебного вылета, подполковник Эрик Шульц по прозвищу "Док", Военно-воздушным силам США потребовалось три дня, чтобы признать факт аварии. Причем даже после этого ВВС отказывались сообщить, какой самолет пилотировал Шульц в момент гибели", - пишет в своей статье в Foreign Policy журналист Пол Маклири.

Появились гипотезы, что ВВС не хочет сообщать о новом засекреченном самолете или скрывает катастрофу истребителя F-35. Затем "появились сообщения, что Шульц входил в эскадрилью ВВС, которой поручено оценивать иностранные самолеты, и что он, вероятно, пилотировал российский "Су-27", который использовался, чтобы обучать пилотов воевать с некоторыми новейшими самолетами из России и Китая", пишет автор.

В 70-80-х в ВВС США была секретная эскадрилья, прозванная "Красные орлы", напоминает автор. В 1990-м ее расформировали, а оставшиеся самолеты передали в менее крупную эскадрилью испытателей, в которой служил Шульц.

Журналист полагает: "Сегодня, на фоне недавнего улучшения потенциала России и ее более агрессивной позиции после вторжения Кремля на Украину в 2014 году, потребность [в использовании иностранных самолетов в составе "эскадрильи-агрессора". - Прим. ред.] сейчас выше, чем когда-либо за весь период с распада СССР".

В прошлом году Боевое авиационное командование ВВС США объявило, что рассмотрит идею воспользоваться для "воздушных сил противника" самолетами, которые принадлежат частным компаниям-подрядчикам и эксплуатируются ими.

"На этой неделе ВВС обнародовали свою официальную "предзаявку" - по сути, они уведомляют индустрию, что движутся к объявлению официального тендера. Из-за выгодного контракта, потенциально исчисляемого миллиардами долларов, компании уже спешно закупают иностранные самолеты. Это также знаменует принципиальный разрыв с прошлым: функция, которая когда-то была неотъемлемой частью ВВС США, теперь будет передана частным подрядчикам", - говорится в статье.

"В октябре на ежегодном форуме ВВС США генерал Джеймс Холмс, начальник Боевого авиационного командования, указал на растущий дефицит пилотов как на один из главных факторов, которые побудили к решению передать "воздушные силы противника" на аутсорсинг. Отвлекать пилотов от боевого дежурства - не вариант, если учесть темпы военных операций против "Исламского государства"* в Ираке и Сирии, активизацию боевых действий в Афганистане и обострение трений с Ираном и Северной Кореей", - говорится в статье. Холмс указал, что иначе для "воздушных сил противника" пришлось бы снять с дежурства 20-24 самолета и их пилотов.

"По словам нескольких источников, сейчас у ВВС есть несколько самолетов "МиГ-29", приобретенных через Молдавию, и два "Су-27", один из которых, как считается, разбился при катастрофе, в которой погиб Шульц", - пишет издание.

Источники говорят, что российские самолеты нуждаются в запчастях, которые сложно достать. "Во многом это имело политическую подоплеку, - сказал неназванный экс-чиновник. - Чтобы получить запчасти, приходилось иметь дело с русскими и их агентами по закупкам, иметь дело с их компаниями".

Теперь ВВС США хотят использовать не российские самолеты, а самолеты других стран.

Автор возвращается к другому фактору: "Сейчас ВВС пытаются решить проблему нехватки 1500 пилотов, руководство вынуждено упразднить много специальных учебных эскадрилий".

Стивен Бреннен, руководитель программы "воздушных сил противника" в Боевом авиационном командовании, говорит: идея задействовать подрядчиков "оказалась самой быстрой в осуществлении и самой рентабельной".

Два потенциальных подрядчика - ATAC и Draken International - уже закупили французские истребители Mirage.

"Использование частных и старых самолетов для того, чтобы они изображали новые российские и китайские истребители пятого поколения, - смелый и потенциально рискованный шаг, который ВВС называют необходимым на фоне сильного дефицита пилотов и ограниченного бюджета (нехватка средств отчасти объясняется крупными закупками F-35 и нового бомбардировщика с пониженной заметностью для радаров, который сейчас разрабатывается)", - пишет издание.

Издание отмечает: "Но самолетам частных подрядчиков далеко до возможностей современных китайских и российских самолетов и уж тем более до американских "эскадрилий-агрессоров" с F-16 и F-15".

"Обучаться надо так, как воюешь", - заметил бывший пилот, отставной генерал-майор ВВС США Лоренс Стацрием. Он вспоминает, что в годы холодной войны "в эскадрильи-агрессоры" направляли "лучших пилотов", где они сосредоточенно изучали советскую доктрину и тактику.

Со своей стороны, Холмс заявил, что использование частных подрядчиков - нежелательный вариант, но единственно возможный для ВВС в данный момент.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Пол Маклири