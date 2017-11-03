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Найдена смертельная опасность космического полета

03.11.2017 Lenta.ru 681 1
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Астронавт Джек Фишер
Астронавт Джек Фишер.
Источник: © ESA/NASA

Американские, немецкие и китайские ученые выявили новую опасность долговременного пребывания в космосе. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает The Telegraph.

Продолжительное нахождение в условиях микрогравитации приводит к необратимым изменениям в головном мозге, установили ученые. В частности, нарушается нормальная работа областей, ответственных за фокусировку, планирование, организацию и память.

Также деградации подвергаются участки головного мозга, ответственные за просоциальное поведение, в частности командную работу.

"Астронавты с подобными нарушениями деятельности головного мозга не увидят объекты на близком расстоянии, потеряют способность читать и проводить простые эксперименты. Их восприятие исказится", — считает британский астроном Дэниел Браун (опрошенный изданием эксперт не участвовал в исследовании).

К подобным выводам авторы пришли, изучив состояние добровольцев, на 90 суток помещенных в условия, имитирующие микрогравитацию, а также исследовав 34 астронавтов.

Причиной деградации головного мозга специалисты называют изменения внутричерепного давления. Справиться с негативными последствиями невесомости авторы предлагают созданием космических кораблей с искусственной гравитацией.
02.11.2017
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Страны
Великобритания
Германия
Китай
США

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1931
№1
03.11.2017 15:16
Бред какой-то. Наши космонавты живут по пол-года на орбите и ничего подобного не замечали. Только если глаза закрыть, то искры пролетают, чего на земле не наблюдается. Но жить можно.
+2
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