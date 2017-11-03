Найдена смертельная опасность космического полета
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Астронавт Джек Фишер.
Источник: © ESA/NASA
Американские, немецкие и китайские ученые выявили новую опасность долговременного пребывания в космосе. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает The Telegraph.
Продолжительное нахождение в условиях микрогравитации приводит к необратимым изменениям в головном мозге, установили ученые. В частности, нарушается нормальная работа областей, ответственных за фокусировку, планирование, организацию и память.
Также деградации подвергаются участки головного мозга, ответственные за просоциальное поведение, в частности командную работу.
"Астронавты с подобными нарушениями деятельности головного мозга не увидят объекты на близком расстоянии, потеряют способность читать и проводить простые эксперименты. Их восприятие исказится", — считает британский астроном Дэниел Браун (опрошенный изданием эксперт не участвовал в исследовании).
К подобным выводам авторы пришли, изучив состояние добровольцев, на 90 суток помещенных в условия, имитирующие микрогравитацию, а также исследовав 34 астронавтов.
Причиной деградации головного мозга специалисты называют изменения внутричерепного давления. Справиться с негативными последствиями невесомости авторы предлагают созданием космических кораблей с искусственной гравитацией.
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02.11.2017
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