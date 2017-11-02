Награждение лауреатов премии ФСВТС "Золотая идея" пройдет в парке "Патриот"



Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».

Источник: http://sadko.biz/ Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».Источник: http://sadko.biz/

Директор службы Дмитрий Шугаев сообщил, что премия призвана отмечать лучших в области создания и продвижения российской продукции военного назначения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лауреаты Национальной премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) России "Золотая идея" будут награждены в парке Минобороны России "Патриот". Об этом в четверг сообщили в ФСВТС.

"Церемония награждения лауреатов 17-й Национальной премии "Золотая идея" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Такое решение было принято организационным комитетом премии по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

По словам директора службы Дмитрия Шугаева, премия призвана ежегодно отмечать лучших из лучших в области создания и продвижения российской продукции военного назначения - тех, кто неравнодушно и творчески относится к выполнению производственных задач.

"Уверен, что культурно-выставочный центр "Патриот", будучи одной из самых современных конгрессно-выставочных площадок нашей страны как нельзя лучше подходит для проведения церемонии награждения "Золотой идеи". Это касается и технических возможностей центра, и, что не менее важно, духа инноваций и величия российской армии, а также атмосферы праздника, которые бесспорно присутствуют в "Патриоте", - сказал Шугаев.

Он выразил благодарность руководству Минобороны России за предоставленную возможность и надежду, что премия в этом году получит дополнительный импульс и станет еще более заметным и торжественным событием.