Награждение лауреатов премии ФСВТС "Золотая идея" пройдет в парке "Патриот"
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Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».
Источник: http://sadko.biz/
Директор службы Дмитрий Шугаев сообщил, что премия призвана отмечать лучших в области создания и продвижения российской продукции военного назначения
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лауреаты Национальной премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) России "Золотая идея" будут награждены в парке Минобороны России "Патриот". Об этом в четверг сообщили в ФСВТС.
"Церемония награждения лауреатов 17-й Национальной премии "Золотая идея" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Такое решение было принято организационным комитетом премии по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
По словам директора службы Дмитрия Шугаева, премия призвана ежегодно отмечать лучших из лучших в области создания и продвижения российской продукции военного назначения - тех, кто неравнодушно и творчески относится к выполнению производственных задач.
"Уверен, что культурно-выставочный центр "Патриот", будучи одной из самых современных конгрессно-выставочных площадок нашей страны как нельзя лучше подходит для проведения церемонии награждения "Золотой идеи". Это касается и технических возможностей центра, и, что не менее важно, духа инноваций и величия российской армии, а также атмосферы праздника, которые бесспорно присутствуют в "Патриоте", - сказал Шугаев.
Он выразил благодарность руководству Минобороны России за предоставленную возможность и надежду, что премия в этом году получит дополнительный импульс и станет еще более заметным и торжественным событием.
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02.11.2017
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