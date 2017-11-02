Минобороны РФ назвало пять причин недостоверности доклада ОЗХО по Хан-Шейхуну



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС публикует полную версию презентации, предоставленную агентству организаторами мероприятия

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Представители Министерства обороны РФ продемонстрировали в четверг журналистам презентацию с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Организация утверждает, что ответственность за инцидент несут сирийские власти.

Минобороны назвало пять технических причин, которые свидетельствуют о несостоятельности этой версии. Материалы были показаны журналистам на брифинге в пресс-центре МИД России. ТАСС публикует полную версию презентации, предоставленную агентству организаторами мероприятия.

Причина 1: Су-22 должен был пролететь от цели не дальше чем в 2 км

Как пояснил представитель МО РФ, истребитель-бомбардировщик ВВС Сирии Су-22 может выполнять бомбометание только в условиях визуального наблюдения цели, то есть с высот не более 4000 м. Чтобы прицелиться, самолет сначала маневрирует, а потом выходит на цель строго по прямой, после чего производит сброс бомбы.

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

"На данном слайде представлены фактические линии движения самолетов ВВС Сирийской Арабской Республики 4 апреля 2017 года в период с 18:37 до 18:46 местного времени, которые наблюдались средствами слежения за воздушным пространством сил коалиции", — отметил представитель Минобороны.

По его словам, пункт 30 доклада Совместного механизма расследования ОЗХО гласит: специалисты организации, проанализировав представленные материалы и изучив свидетельские показания, пришли к выводу, что самолет не приближался к Хан-Шейхуну на расстояние ближе 5 км.

В случае бомбометания в горизонтальном полете, рассказал офицер, на скоростях от 800 до 1000 км/ч и на высотах до 4000 м точка сброса бомбы отстоит от цели на расстояние от 1000 до 5800 м максимум.

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

"На слайде представлены результаты расчета дальности сброса авиационной бомбы при скорости 800 км/ч и высоте 3500 м. При этих условиях бомбометания точка сброса находится от цели на расстоянии 5400 м. Однако после сброса самолет продолжает движение в воздушном пространстве, и даже при выполнении маневра отворота он пересекал бы линию цели или значительно бы приближался к ней, так как радиус разворота в этом случае будет составлять от 3 до 9 км и противоречит наблюдению самолета вблизи населенного пункта Хан-Шейхун на расстоянии не ближе 5 км", — отметил представитель Минобороны.

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

Офицер добавил, что при выполнении маневра с большими кренами и набором высоты потребуется запас тяги и, следовательно, повышенный режим работы двигателя вплоть до включения режима форсажа. Такие режимы работы двигателя сопровождаются громким шумом и не остаются незамеченными. В случае выполнения бомбометания с пикированием, с углами до 60 градусов, самолету необходимо пикировать строго на цель и пересекать линию цели при выводе из пикирования.

"Это тоже противоречит показанию свидетелей, которые не наблюдали самолет над населенным пунктом Хан-Шейхун", — сказал военный.

Причина 2: на месте взрыва нет стабилизаторов бомбы

Представитель Минобороны обратил внимание, что "нигде в докладе (ОЗХО) не сообщается о наличии стабилизаторов (задняя часть авиационной бомбы с оперением), что явно бы подтвердило возникновение воронки в результате бомбометания". Он подчеркнул, что при взрыве даже фугасных и осколочных бомб большей мощности их стабилизатор всегда сохраняется и находится в районе взрыва.

Причина 3: воронка не той формы

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

Как отметил представитель ведомства, любой заряд, помещенный в грунт, создает зону разрушения, зону выброса и зону опасного сотрясения. "Обязательно образуются участки выброса грунта или породы. Прошу обратить внимание на тот факт, что воронка всегда правильной формы — либо это окружность, либо это эллипс, в зависимости от попадания заряда в этот грунт", — сказал офицер.

Он добавил, что "на данной фотографии мы видим четко практически прямоугольные края воронки — это первый факт". "Также на данной фотографии мы видим вмятие поверхности асфальтного покрытия в глубину воронки. Это свидетельствует о том, что боеприпас или заряд находился четко на поверхности асфальта. Следов выброса породы мы фактически не наблюдаем", — добавил офицер.

Причина 4: не такой разлет осколков и обломков

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

Представитель ведомства отметил, что любой цилиндрический боеприпас при подрыве образует три пучка осколков. 20% — из головной части, 70% — с боковых поверхностей корпуса (в виде кольца или "бублика" — прим.ТАСС) и 10% — с донной части. Это при условии, что боеприпас неподвижен и находится на какой-либо поверхности.

"Прошу обратить внимание: на фотографии мы с вами видим ту же картину распространения взрыва — на асфальте у нас имеются два пучка с боковой поверхности (разлетающееся перпендикулярно плоской поверхности кольцо осколков оставит на ней две полосы — прим.ТАСС) и, соответственно, противоположные пучки с боковой и донной части боеприпаса. Это нам дает основание заключить по данной фотографии, что в момент взрыва боеприпас находился статично, то есть неподвижно на поверхности асфальта", — сказал офицер.

Он отметил, что на слайде также можно наблюдать "выброс двух больших осколков с диаметрально противоположных сторон — с тыльной, условно назовем, и с головной части". "Причем с головной части асфальт немного вздыблен. Это говорит о том, что боеприпас или заряд был ослаблен в данных местах и дал большие осколки. Что позволяет заключить, что это был прямоугольный боеприпас, находящийся в статичном состоянии на поверхности асфальта, который был заварен по торцам некими пробками или металлическими листами", — сказал представитель ведомства.

Причина 5: нет канала, который пробивает авиабомба в грунте

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

По словам представителя Минобороны, проводимый при разминировании анализ позволяет утверждать, что в момент столкновения бомбы с поверхностью (при скорости контакта 277 м/с) кинетическая энергия бомбы составляет более 1,3 млн кгм. "Что обязательно оставит на поверхности грунта след тяжелых осколков в виде входного канала", — добавил он.

Офицер показал на слайде схемы химических бомб, предоставленных, по его словам, "определенными организациями". В частности, вес одной модификации бомбы составляет 650 кг, а диаметр целых 500 мм, хотя масса взрывчатого вещества насчитывает всего 5 кг. Вторая модификация: масса бомбы — 350 кг, взрывчатого вещества — 3,5 кг и диаметр — 460 мм.

Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. Источник: Минобороны РФ

"После вхождения такой бомбы в грунт, если она не разорвалась, образуется определенный входной канал, который характеризуется представленной на слайде таблицей. Диаметр такого канала соответствует диаметру бомбы. Обязательно, 100%, в нем или рядом с этим каналом будут находиться элементы этой бомбы, что мы не наблюдаем на представленных фотографиях. Их просто там нет. И входного канала нет", — отметил представитель Минобороны РФ.

Представитель министерства рассказал, что все авиационные бомбы изготавливаются из высоколегированной стали, которая при подрыве взрывчатого вещества внутри корпуса бомбы делится на мелкие фрагменты осколков. Исключение составляет хвостовое оперение.

"На данной фотографии нам выдают за корпус или остатки бомбы непонятный лист металла, который имеет характерные замины и характерные порывы, что свидетельствует о том, что металл этот довольно пластичен. Такой металл применяется для изготовления водопроводных труб. Что говорит о том, что боеприпас был самодельный, изготовленный из водопроводной трубы и уложенный на поверхность грунта", — отметил он.

Выводы Минобороны РФ

"Считаем, что представленные (ОЗХО) материалы не могут подтверждать применение в Хан-Шейхуне химического оружия в виде авиационной бомбы, сброшенной с самолета Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики, пролетавшего 4 апреля 2017 года в период с 18:37 до 19:00 местного времени на удалении не менее 5 км курсом, исключающим любые технические возможности нанесения бомбового удара по данному населенному пункту", — заключил представитель Минобороны РФ на брифинге в МИД.

Он также отметил, что атака в Хан-Шейхуне была выполнена с помощью самодельного прямоугольного боеприпаса, сделанного из водопроводной трубы, запаянной с двух концов. Заряд в момент взрыва лежал неподвижно на поверхности асфальта.

Выводы комиссии ОЗХО представитель Минобороны назвал некомпетентными.

Об инциденте

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. При этом погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

26 октября Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии представил свой доклад, в котором возложил ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на сирийские власти. 31 октября российская сторона направила в Совбез и Генассамблею ООН результаты предварительной оценки подготовленного следователями отчета, заявив, что он "носит любительский характер", а содержащиеся в нем выводы основаны на "дилетантской методологии".