Британский флот "погряз в каннибализме"



Корабли ВМС Великобритании.

Источник: telegraph.co.uk Корабли ВМС Великобритании.Источник: telegraph.co.uk

Надводные корабли, субмарины и авиация ВМС Великобритании вынуждены "поедать" себе подобных. Вчера, 1 ноября, газета The Telegraph сообщила о том, что Королевский флот "погряз в каннибализме" из-за длительного недостатка финансирования.

В случае, если ремонт техники невозможно произвести из-за отсутствия деталей, Минобороны Великобритании разрешает снимать их с других боевых единиц. Такой процесс в войсках неофициально называют "каннибализмом".

Согласно отчёту Национального аудиторского бюро (National Audit Office, NAO), за последние несколько лет число единиц техники британских ВМС, ставших донорами деталей, возросло вдвое. Ремонтные службы флота называют сложившуюся ситуацию "эпидемией каннибализма", существенно подрывающей боевой дух военнослужащих.

Чаще всего "каннибализму" подвержены фрегаты Type 23, субмарины типа Astute и вертолёты Merlin. При этом в NAO указывают, что цена процесса перемещения детали зачастую выше стоимости её самой. Кроме того, при демонтаже оборудования часто повреждаются другие детали, что усугубляет ситуацию с нехваткой запчастей.

В прошлом году парламентский Комитет по вопросам обороны уже критиковал Минобороны Великобритании за просчёты в отношении флота. По мнению парламентариев, из-за непрофессионального управления количество боеспособных кораблей уже в ближайшее время может снизиться до 19 эсминцев и фрегатов, что является "удручающе низким" числом. Кроме того, до 2035 года планируется списание 13 фрегатов, а финансирование строительства кораблей для их замены "вызывает серьёзную озабоченность".